Rezultate Liga Campionilor: Sporting, Arsenal, PSG şi Real Madrid sunt în sferturi 

Sporting Lisabona, Arsenal Londra, Paris Saint Germain şi Real Madrid sunt primele patru echipe calificate în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

Sporting Lisabona a devenit sfert-finalistă de Liga Campionilor după o revenire istorică în confruntarea cu Bodo Glimt. Învinsă în tur, 0-3, în deplasare, Sporting a jucat pe totul sau nimic în returul de pe teren propriu şi i-a ieşit.

A avut 3-0 după 90 de minute, goluri Inacio, Goncalves şi Suarez, şi a făcut diferenţa în reprizele suplimentare, când a mai punctat de două ori, prin Araujo şi Nel.

Arsenal Londra nu a avut emoţii cu Bayer Leverkusen, pe teren propriu, după 1-1 în deplasare. Englezii au dominat tactic returul. Au cedat posesia, dar au lovit de fiecare dată când au avut ocazia, transformând în goluri doar două dintre cele 12 şuturi trimise pe spaţiul porţii adverse. A fost 2-0, graţie golurilor marcate de Eze şi Rice şi Arsenal salvează onoarea Premier League, existând pericolul ca "tunarii" să fie singura echipă engleză calificată în sferturi, dintre cele nu mai puţin de şase care au evoluat sau evoluează în optimi.

Articolul continuă după reclamă

După 2-5 în deplasare, Chelsea Londra s-a făcut de râs şi pe teren propriu, cu Paris Saint Germain, campioana europeană en-titre. A fost 0-3 la Londra, golurile parizienilor fiind marcate de Kvaratskhelia, Barcola şi Mayulu.

Nu în ultimul rând, Real Madrid merge şi ea în sferturi, după 3-0 acasă, în tur, şi 2-1 în deplasare, în retur, cu Manchester City. La Manchester, soarta meciului şi, foarte probabil, a calificării s-au decis în minutul 20, când Bernando Silva a comis un henţ în propriul careu. Portughezul a fost eliminat, iar Vinicius a deschis scorul din penalty. Haaland a egalat înainte de pauză, dar Vinicius a închis tabela în prelungiri, aducând o nouă victorie Realului din Madrid.

Optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal se încheie miercuri seara, când se joacă meciurile FC Barcelona - Newcastle United (19.45), Bayern Munchen - Atalanta Bergamo (22.00), FC Liverpool - Galatasaray Istanbul (22.00) şi Tottenham Hotspur - Atletico Madrid (22.00). Bayern, 6-1 în tur cu Atalanta, şi Atletico Madrid, 5-2 în tur cu Tottenham, sunt practic deja calificate în sferturi, în timp ce FC Barcelona, 1-1 în tur la Newcastle, şi FC Liverpool, 0-1 în tur la Galatasaray, sunt şi ele favorite la calificare.

Meciurile din sferturi se joacă pe 7-8 aprilie, turul, şi 14-15 aprilie, returul. Deocamdată se ştie sigur un singur meci din sferturi, Sporting Lisabona urmând să dea piept cu Arsenal Londra. Prima manşă se joacă la Lisabona. Paris Saint Germain dă piept cu învingătoarea dintre FC Liverpool şi Galatasaray Istanbul, Real Madrid dă piept cu Bayern Munchen sau Atalanta Bergamo, iar învingătoarea dintre FC Barcelona şi Newcastle United o va înfrunta pe învingătoarea dintre Tottenham Hotspur şi Atletico Madrid.

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰