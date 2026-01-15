Româncele şi-au aflat adversarele de la Australian Open. Ghinion la tragerea la sorţi 

România va fi reprezentată de trei sportive la ediţia din acest an a Australian Open, iar Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Elena Gabriela Ruse şi-au aflat, joi, primele adversare de la primul Grand Slam de tenis al anului.

Elena Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea ne reprezintă la Australian Open 2026 - Profimedia

Australian Open se desfăşoară la Melbourne, în perioada 18 ianuarie - 1 februarie 2026, iar în primul tur, la simplu feminin, ar urma să avem meciuri precum Jaqueline Cristian - Karolina Muchova (Cehia, favorită 19), Elena Gabriela Ruse - Dayana Yastremska (Ucraina, favorită 26) şi Sorana Cîrstea - Eva Lys (Germania).

La prima vedere, pare o tragere la sorţi cu ghinion pentru sportivele noastre, mai ales că şi Eva Lys este obişnuită cu elita tenisului mondial feminin, nemţoaica ocupând, momentan, locul 39 mondial.

Totuşi, nu trebuie scăpat din atenţie faptul că Elena Gabriela Ruse, de exemplu, are palmares pozitiv cu Dayana Yastremska, românca impunându-se în toate cele trei meciuri jucate până acum împotriva sportivei din Ucraina. A fost 6-7, 6-3, 7-5, la Santa Margherita di Pula, în martie 2017, 2-6, 6-1, 6-4, la Hamburg, în iulie 2021, şi 7-6, 6-3, la US Open, în 2023.

Articolul continuă după reclamă

Jaqueline Cristian a pierdut clar toate cele trei meciuri jucate până acum împotriva Karolinei Muchova, 4-6, 1-6, la Versmold, în 2018, 1-6, 3-6, la China Open, în 2024, şi 2-6, 1-6, la Ningbo Open, tot în 2024, în timp ce Sorana Cîrstea a pierdut singurul meci jucat până acum împotriva Evei Lys, 3-6, 3-6, la Cluj, în 2023.

