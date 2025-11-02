Echipa României a obținut performanțe remarcabile la Campionatul Mondial de Ju-Jitsu Masters 2025, desfășurat la Bangkok, Thailanda, revenind acasă cu cinci medalii și două clasări în top 5 mondial.

România, pe podiumul mondial la Ju-Jitsu Masters 2025 - Shutterstock

Sportivii români au impresionat la Campionatul Mondial de Ju-Jitsu Masters 2025, competiție organizată în capitala Thailandei, Bangkok. Cu multă experiență și spirit de echipă, delegația României a urcat pe podiumul mondial, cucerind cinci medalii, una de aur, una de argint și trei de bronz și obținând două locuri cinci la nivel global.

Cătălin Coșarcă a devenit campion mondial la categoria Master 3, -94 kg, aducând României medalia de aur.

Mihăiță Tudor a obținut argintul la Master 3, +94 kg, iar bronzul a revenit sportivilor Darie Vlad George (Master 1, Fighting +94 kg), Mircea Cosmin (Master 3, -77 kg) și Viorel Lixandru (Master 3, Fighting -85 kg). În plus, Darie Vlad George și Marius Alexandru Stan s-au clasat pe locul 5 mondial la categoriile Master 1, +94 kg, respectiv -77 kg.

Rezultatele confirmă ascensiunea continuă a României în sporturile de contact și profesionalismul generației Masters, care a demonstrat din nou forță, disciplină și respect pentru adversari.

Federația Română de Ju-Jitsu a transmis felicitări întregii echipe pentru modul exemplar în care a reprezentat țara la nivel internațional.

