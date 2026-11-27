Mai multe cluburi din prima ligă din Turcia, alături de oficiali turci, au condamnat intervenţia forţelor de ordine împotriva suporterilor echipei Beşiktaş în Georgia, criticând totodată UEFA pentru faptul că grupărilor turce li s-a refuzat dreptul de a găzdui meciuri împotriva formaţiilor israeliene în propria ţară. Reacţia vine după ce joi au avut loc ciocniri în timpul meciului din Liga Europa dintre Beşiktaş şi Hapoel Beer-Sheva, relatează aa.com.tr.

Trabzonspor a fost primul club care şi-a exprimat sprijinul faţă de Beşiktaş. „Nu acceptăm ca echipele turce să fie private de dreptul de a-şi disputa meciurile de acasă în propria ţară şi în faţa propriilor suporteri atunci când se confruntă cu echipe din statul ocupant Israel”, a transmis clubul într-un comunicat.

„Nu considerăm acceptabile standardele duble ale UEFA în această privinţă”, a mai precizat clubul.

De asemenea, Trabzonspor a condamnat cu fermitate ceea ce a descris drept o intervenţie disproporţionată a forţelor de ordine împotriva suporterilor echipei Beşiktaş în Georgia, la începutul serii şi în timpul meciului.

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„A rămâne uniţi şi a acţiona ca un tot unitar în faţa nedreptăţilor îndreptate împotriva fotbalului turc şi a suporterilor noştri este responsabilitatea noastră fundamentală”, se arată în comunicat.

Fenerbahçe consideră că „folosirea forţei disproporţionate împotriva suporterilor Beşiktaş, care, la fel ca orice cetăţean turc ce consideră că a fi alături de cei asupriţi este o responsabilitate umanitară, şi-au exprimat sprijinul faţă de poporul palestinian, este inacceptabilă”.

Galatasaray a condamnat, la rândul său, intervenţia disproporţionată, solicitând UEFA să „pună capăt practicilor sale care se abat de la principiul egalităţii şi implică aplicarea unor standarde duble faţă de cluburile noastre!”

Echipa Erzurumspor din Super Lig a emis, la rândul său, o declaraţie de susţinere a clubului Beşiktaş, afirmând că se solidarizează cu formaţia din Istanbul.

„Ne solidarizăm, de asemenea, cu suporterii clubului Beşiktaş care au fost supuşi unei forţe disproporţionate în această seară şi le transmitem urări de însănătoşire grabnică suporterilor răniţi în urma incidentelor şi transportaţi la spital”, a transmis Erzurumspor.

Mai multe alte cluburi din Super Lig, printre care Başakşehir, Bursaspor şi Samsunspor, şi-au exprimat de asemenea sprijinul faţă de Beşiktaş şi au condamnat intervenţia poliţiei.

Oficialii turci îşi exprimă sprijinul pentru Beşiktaş şi critică modul în care au fost trataţi suporterii

Ministrul turc al Tineretului şi Sportului, Osman Askin Bak, a condamnat cu fermitate „intervenţia disproporţionată a forţelor de securitate împotriva suporterilor noştri de la Beşiktaş”.

Bak s-a angajat să continue să apere drepturile sportului turc şi ale suporterilor săi, adăugând: „Ne opunem tuturor formelor de discriminare şi nedreptate care sunt incompatibile cu valorile universale ale sportului”.

În comunicatul său, Federaţia Turcă de Fotbal a condamnat cu fermitate „atitudinile, comportamentul şi ingerinţele inacceptabile îndreptate împotriva suporterilor clubului Beşiktaş, atât în interiorul, cât şi în afara stadionului, înainte şi în timpul meciului din UEFA Europa League disputat de clubul nostru împotriva echipei Hapoel Beer-Sheva, în Georgia”.

„În calitate de Federaţie Turcă de Fotbal, declarăm fără echivoc că vom urmări această chestiune până la final pentru a ne asigura că evenimentele sunt investigate pe deplin, că cei responsabili sunt identificaţi şi că sancţiunile necesare sunt aplicate fără întârziere. Nu trebuie să existe nicio toleranţă faţă de muşamalizarea acestor evenimente, faţă de permiterea ca cei responsabili să scape de răspundere sau faţă de repetarea unor încălcări similare”, se arată în declaraţie.

Purtătorul de cuvânt al Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AK), Omer Celik, a calificat drept „inacceptabil” modul în care au fost trataţi suporterii echipei Beşiktaş care au desfăşurat un banner cu mesajul „LIBERTATE PENTRU PALESTINA” şi un steag palestinian.

Celik a afirmat că suporterii „au vorbit în numele alianţei umanităţii şi au devenit vocea umanităţii” şi a condamnat cu fermitate „provocările echipei israeliene pe teren”.

Ciocniri între suporterii echipei Beşiktaş şi poliţia georgiană

Ciocnirile au izbucnit între poliţia georgiană şi suporterii echipei Beşiktaş după ce poliţiştii au intervenit în momentul în care un suporter a desfăşurat un steag palestinian în tribune. Poliţia a folosit apoi spray cu piper şi l-a înconjurat pe suporter. Imaginile difuzate ulterior au arătat un suporter al echipei Beşiktaş fiind scos pe o targă, iar mulţi alţii au fost răniţi în urma intervenţiei.

Meciul a fost întrerupt în minutul 26, în urma incidentelor din tribune. Arbitrul danez Morten Krogh şi jucătorii ambelor echipe s-au retras la vestiare. Jucătorii de la Beşiktaş au încercat să-i calmeze pe suporteri după incidentele produse.

După ce confruntările au încetat, arbitrii şi jucătorii s-au întors pe teren. După o încălzire de cinci minute, meciul a fost reluat de unde se oprise.

Discuţie între miniştri

Miniştrii de externe ai Turciei şi Georgiei au discutat la telefon în urma incidentelor, a declarat o sursă diplomatică turcă, fără a oferi alte detalii.

Incidentul de joi a avut loc în contextul în care Turcia, condusă de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, acuză Israelul de genocid în Gaza, pe fondul unor relaţii bilaterale extrem de tensionate. Conform presei locale, mai multe persoane ar fi fost reţinute după ce au izbucnit ciocniri în tribune la stadionul din Batumi, un oraş georgian situat pe malul Mării Negre.

Beşiktaş a câştigat meciul cu Hapoel cu scorul de 2-1.