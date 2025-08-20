Schimbare la FRF, după scandalul de la tragerea la sorţi pentru play-off-ul Cupei României

Reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal au trecut prin momente dificile, din cauza modului defectuos în care a fost organizată tragerea la sorţi pentru play-off-ul Cupei României.

32 de echipe sunt implicate în această fază a competiţiei. Opt au fost repartizate într-o urnă, echipele din Superliga, însă restul de 24 de echipe au fost repartizate, de asemenea, într-o singură urnă, mult prea mică pentru a putea permite efectuarea tragerii în mod corespunzător.

Din acest motiv s-a ajuns la situaţia ca persoana desemnată să extragă bilele sa efectueze extragerea în mod direct, fără a mai amesteca bilele. Punctul culminant a fost chiar la început, când persoana desemnată să extragă bilele a extras chiar ultima bilă introdusă în urnă, fără a mai lăsa bila din mână.

Astfel s-a ajuns ca, mai ales în mediul online, reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal să fie acuzaţi inclusiv de măsluirea tragerii la sorţi.

Cei de la Federaţia Română de Fotbal resping acuzaţiile de favoritizare sau aranjament şi dau asigurări că, la viitoarele trageri, vor găsi soluţiile necesare pentru a efectua tragerile în mod corespunzător, inclusiv prin utilizarea unor urne mai mari.

În altă ordine de idei, programul play-off-ului Cupei României arată astfel:

ACS FC Corvinul – Farul Constanța

FC Voluntari – AFK Csikszereda

Politehnica Iași – ACS Petrolul 52

Steaua București – UTA Arad

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani

AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus

Sănătatea Servicii-Publice – Unirea Slobozia

Agricola Borcea – Campionii FC Argeș

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița

Sporting Liești – CS Afumați

Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

SSU Politehnica Timișoara – CS Dinamo București

Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Meciurile se vor disputa într-o singură manşă, în jurul datei de 27 august.

Învingătoarele se califică în faza grupelor, unde sunt deja calificate, din oficiu, opt echipe.

