Sorana Cîrstea, debut cu dreptul la Miami Open. Frigul i-a pus mai multe probleme decât adversara

Sorana Cîrstea, una dintre reprezentantele României la Miami Open, a debutat cu dreptul în competiţia de tenis dotată cu premii în valoare totală de peste 9,4 milioane de dolari.

Sportiva noastră a trecut fără probleme, scor 6-3, 6-4, de Shuai Zhang, din China, locul 61 mondial, la capătul unui meci care a durat 71 de minute şi în care Sorana a acuzat, de mai multe ori, temperatura scăzută la care este nevoită să joace.

Graţie acestui succes, Sorana şi-a asigurat un cec în valoare de 36.110 dolari, dar şi 35 de puncte WTA care îi permit să avanseze până pe locul 32 în clasamentul WTA Ranking Live. Sorana urmează să joace, în turul II, cu Linda Noskova, din Cehia, a 14-a favorită a competiţiei. Cele două sportive s-au mai înfruntat de trei ori până acum. La Brisbane, în 2024, Noskova a bătut-o pe Sorana, 6-4, 4-6, 6-4. Anul acesta, Sorana a câştigat meciul de la Dubai, 6-1, 6-4, dar cehoaica s-a revanşat la Indian Wells, 6-7, 6-4, 6-4.

Alături de Sorana Cîrstea, în turul II de la Miami Open este calificată şi Jaqueline Cristian, sportivă care urmează să dea piept cu învingătoarea dintre americanca Peyton Stearns şi elveţianca Viktorija Golubic, jucătoare venită din calificări.

Articolul continuă după reclamă

Elena Gabriela Ruse, a treia jucătoare din România prezentă pe tabloul principal de la Miami Open, are de jucat, în primul tur, miercuri seara, cu Antonia Ruzic, din Croaţia.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰