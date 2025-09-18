Antena Meniu Search
Sorana Cîrstea, eliminată de la Seul. Nu a avut şanse cu principala favorită, Iga Swiatek

Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Seul, Coreea de Sud, competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste un milion de dolari.

de Redactia Observator

la 18.09.2025 , 12:06
Sorana Cîrstea a fost eliminată de la Seul Sorana Cîrstea a fost eliminată de la Seul - Profimedia

Sorana nu a avut şanse în disputa cu poloneza Iga Swiatek, principala favorită a competiţiei impunându-se la pas, scor 6-3, 6-2, la capătul unui meci care a durat 94 de minute şi în care Swiatek a avut mai mereu iniţiativa.

A fost a 6-a victorie consecutivă, din şase posibile, obţinută de Iga Swiatek împotriva Soranei, semn că sportiva noastră a dezvoltat un adevărat complex faţă de poloneză.

În urma aventurii de la Seul, Sorana Cîrstea rămâne cu 15.700 de dolari şi 60 de puncte WTA, sportiva noastră fiind, în acest moment, pe locul 63 în ierarhia WTA Ranking Live.

sorana cirstea eliminata seul sorana cirstea iga swiatek sorana cirstea
