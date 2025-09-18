Sorana Cîrstea, eliminată de la Seul. Nu a avut şanse cu principala favorită, Iga Swiatek

Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Seul, Coreea de Sud, competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste un milion de dolari.

Sorana Cîrstea a fost eliminată de la Seul - Profimedia

Sorana nu a avut şanse în disputa cu poloneza Iga Swiatek, principala favorită a competiţiei impunându-se la pas, scor 6-3, 6-2, la capătul unui meci care a durat 94 de minute şi în care Swiatek a avut mai mereu iniţiativa.

A fost a 6-a victorie consecutivă, din şase posibile, obţinută de Iga Swiatek împotriva Soranei, semn că sportiva noastră a dezvoltat un adevărat complex faţă de poloneză.

În urma aventurii de la Seul, Sorana Cîrstea rămâne cu 15.700 de dolari şi 60 de puncte WTA, sportiva noastră fiind, în acest moment, pe locul 63 în ierarhia WTA Ranking Live.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰