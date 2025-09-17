Sorana Cîrstea, victorie remarcabilă în primul tur de la Seul

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Seul (Coreea de Sud), după ce a obţinut o victorie remarcabilă în disputa cu rusoaica Anastasia Zakharova.

Programat iniţial să se joace marţi, dar amânat din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, duelul dintre Sorana Cîrstea şi Anastasia Zakharova a fost unul "one way", sportiva noastră impunându-se clar, 6-1, 6-3, după 63 de minute.

Victoria i-a asigurat Soranei 60 de puncte WTA şi un cec în valoare de 15.700 de dolari, dar şi un rendez-vous de foc în faza optimilor de finală, unde Sorana o va întâlni chiar pe poloneza Iga Swiatek, principala favorită a competiţiei.

Va fi a 6-a întâlnire dintre cele sportive, iar până acum Swiatek s-a impus de fiecare dată, ultima dată chiar luna trecută, la Cincinnati, scor 6-4, 6-3. Interesant este că Sorana a reuşit să câştige doar primul set jucat între cele două sportive. S-a întâmplat în ianuarie 2022, la Australian Open, când Sorana câştiga primul set în prelungiri, 7-5, dar le pierdea pe următoarele, 3-6, 3-6.

Cele 60 de puncte obţinute până acum i-ar permite Soranei să se apropie de zona locului 60 mondial, iar un eventual succes obţinut împotriva Igăi Swiatek i-ar putea permite chiar să aspire la o eventuală apropiere de primele 50 de jucătoare ale lumii.

