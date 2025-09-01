Sorana Cîrstea primeşte un trofeu nou, după ce i-a fost furată cupa cucerită la Cleveland

Sorana Cîrstea, câştigătoarea turneului de tenis de la Cleveland, a rămas fără trofeul cucerit, acesta fiindu-i sustras din camera de hotel în care a locuit pe perioada US Open.

Sorana a locuit pe perioada US Open la The Fifty Sonesta, din New York, însă, într-una dintre zile a avut surpriza neplăcută de a fi rămas fără trofeul cucerit la Cleveland, înainte de US Open.

În ciuda apelului public făcut de sportivă, care a şi precizat că "trofeul nu are o valoare materială, doar sentimentală", Sorana nu a reuşit să-şi recupereze trofeul.

Cum Sorana Cîrstea a fost eliminată, deja, de la US Open, atât din proba de simplu feminin, cât şi din proba de dublu feminin, sportiva română se pregăteşte să părăsească Statele Unite ale Americii.

Totuşi, chiar înainte de plecare, Sorana a primit o veste cât se poate de bună. Organizatorii turneului de la Cleveland au informat-o că au luat legătura cu furnizorul trofeelor, astfel încât aceştia să se asigure că Sorana nu pleacă acasă cu mâna goală.

"Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu", a fost mesajul transmis de organizatorii turneului de la Cleveland.

