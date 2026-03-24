Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, eliminate de la Miami Open. Pe ce locuri au ajuns româncele

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian au părăsit, luni seara, turneul de tenis Miami Open, competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 9,4 milioane de dolari.

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea s-au oprit în optimi la Miami Open

Prima care a intrat în luptă, în optimi, a fost Sorana şi, chiar dacă a luptat exemplar, românca a cedat, 4-6, 6-3, 2-6, în confruntarea cu Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii, a 4-a favorită a competiţiei.

În schimb, Jaqueline Cristian nu a avut şanse cu americanca Jessica Pegula, a 5-a favorită a turneului. Pegula s-a impus clar, 6-4, 6-1, la capătul unui meci care a durat 69 de minute.

După aventura din competiţia de simplu de la Miami Open, Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian rămân cu câte 105.720 de dolari şi 120 de puncte WTA. Graţie acestor rezultate, Sorana ocupă, cel puţin pentru moment, locul 29 în clasamentul WTA Ranking Live, iar Jaqueline Cristian se află pe locul 35.

Elena Gabriela Ruse, a treia sportivă ce ne-a reprezentat la Miami Open, ocupă locul 84 în ierarhia amintită.

