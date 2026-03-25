Staff-ul medical al lui Real Madrid, bănuit că a diagnosticat genunchiul greşit al lui Mbappe 

Oficialii clubului Real Madrid au decis, în ianuarie, să concedieze întreg personalul medical al echipei de seniori, iar după circa două luni de la momentul respectiv ies la iveală detalii uluitoare.

Deşi motivul oficial al despărţirii de staff-ul medical a fost că ar fi existat prea multe accidentări, presa spaniolă anunţă că, de fapt, s-a renunţat la staff-ul medical pentru că doctorii ar fi diagnosticat genunchiul greşit al superstarului francez Kylian Mbappe.

Mbappe a acuzat o problemă la genunchiul stâng după meciul cu Sevilla, 2-0, ultimul din 2025, şi a ratat duelurile cu Betis Sevilla şi Atletico Madrid, primele din 2026.

Conform presei spaniole, medicii de la Real Madrid i-ar fi examinat genunchiul greşit şi i-ar fi înştiinţat pe oficialii clubului că Mbappe nu are probleme serioase, astfel că francezul a fost forţat, iar problema medicală s-a agravat, punându-se inclusiv problema ca starul francez să fie supus unui intervenţii chirurgicale.

În cele din urmă, Mbappe a decis să ia problema în propriile mâini. L-a consultat pe specialistul Bertrand Sonnery-Cottet, iar acesta ar fi confirmat povestea şi i-ar fi transmis francezului că poate depăşi momentul cu ajutorul unui protocol de întărire musculară.

Conform news.ro, jurnalistul spaniol Miguel Angel Diaz ar fi transmis că "în loc să examineze genunchiul stâng al lui Mbappe, i-au examinat genunchiul drept. Cei de la Real Madrid, în diagnosticul lor iniţial, au examinat genunchiul greşit. În loc să examineze genunchiul stâng al lui Mbappe, l-au examinat pe cel drept. Este deja destul de nebunesc că un club precum Real Madrid şi-a concediat personalul medical în ianuarie, cred. Ni s-a spus că a fost din cauza existenţei mai multor accidentări la Real. Dar eu pot afirma că este din cauza diagnosticului la genunchiul lui Mbappe, care a fost catastrofal, o eroare majoră. Şi de aceea i-au concediat pe toţi. A contat probabil seria de accidentări, dar în mare parte cauza asta a fost, greşeala cu Mbappe".

