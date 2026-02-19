Tabloul complet al sferturilor din Liga Campionilor Asiei 2. Cu cine va juca echipa lui Cristiano Ronaldo
Sferturile de finală din Liga Campionilor Asiei 2 sunt stabilite, după încheierea ultimelor confruntări din optimi, transmise în AntenaPLAY. Bangkok și Osaka au completat lista echipelor calificate, iar Cristiano Ronaldo se pregătește pentru un nou duel decisiv. Al Nassr va înfrunta Al Wasl în lupta pentru un loc în semifinale, într-o "dublă" care poate schimba traseul competiției.
Bangkok a remizat cu Macarthur, scor 2-2, însă a obţinut biletele pentru sferturi după victoria din tur, scor 4-2. De cealaltă parte, Osaka s-a impus cu 2-1 în returul cu Pohang, după 1-1 în tur. Sud-coreenii au avut gol anulat de VAR în minutul 88.
Echipa lui Cristiano Ronaldo s-a calificat şi ea în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2, după 2-0, la general, cu Arkadag. Al Nassr se va lupta cu Al Wasl pentru un loc în semifinalele competiţiei.
Tabloul sferturilor din Liga Campionilor Asiei 2
Al Wasl – Al Nassr (4 martie, 11 martie)
Al Ahli Doha – Al Hussein (4 martie, 11 martie)
Osaka – Ratchaburi (3 martie, 11 martie)
Bangkok – Tampines (4 martie, 11 martie)
