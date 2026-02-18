Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimile de la Dubai

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a ratat, miercuri, calificarea în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste patru milioane de dolari.

Jaqueline Cristian a părăsit turneul de tenis de la Dubai încă din faza optimilor de finală - Profimedia

Sportiva noastră a luptat exemplar în confruntarea cu Mirra Andreeva, din Rusia, locul 7 mondial şi a 5-a favorită a turneului, dar, în cele din urmă, românca a trebuit să se recunoască învinsă.

A fost 7-5, 6-3, pentru Andreeva, la capătul unui duel care a durat 104 minute şi în care cele două sportive au servit extrem de slab, comiţând, în total, nu mai puţin de 13 duble-greşeli.

În urma acestei înfrângeri, Jaqueline Cristian rămâne cu un cec în valoare de 49.250 de dolari şi 120 de puncte WTA, având mari şanse ca, la începutul săptămânii viitoare, să se afle, în continuare, între primele 40 de jucătoare ale lumii.

România a rămas pe tabloul principal de la Dubai cu Sorana Cîrstea, sportivă care o va înfrunta, miercuri seara, pe Alexandra Eala, din Filipine, ocupanta locului 47 mondial.

Sorana Cîrstea şi Alexandra Eala s-au mai întâlnit o singură dată, la Madrid, în 2024, iar atunci s-a impus românca, greu, scor 6-3, 6-7, 6-4.

Înainte de a ajunge în optimi, Sorana Cîrstea le-a învins pe Aliaksandra Sasnovich, din Belarus, jucătoare venită din calificări, scor 6-3, 7-6, şi pe cehoaica Linda Noskova, a 10-a favorită a competiţiei, scor 6-1, 6-4. Eala a profitat, în primul tur, de abandonul americancei Hailey Baptiste, lucky-looser, iar în turul II a produs o mare surpriză învingând-o pe Jasmine Paolini, din Italia, a 6-a favorită a competiţiei, scor 6-1, 7-6.

