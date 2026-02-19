Antena Meniu Search
Interul lui Cristi Chivu, emoţii mari după o înfrângere surprinzătoare în Liga Campionilor 

Miercuri s-au jucat meciuri din prima manşă a play-off-ului pentru optimi din Liga Campionilor la fotbal, iar formaţia norvegiană Bodo Glimt a fost performera serii, gruparea antrenată de Kjetil Knudsen reuşind să o învingă tocmai pe Internazionale Milano, vicecampioana europeană en-titre şi o formaţie antrenată de românul Cristian Chivu.

19.02.2026
Bodo Glimt a deschis scorul în minutul 20, prin Fet, însă Inter a egalat după 10 minute, prin Esposito, şi părea că lucrurile intră pe un făgaş normal pentru puternica formaţie italiană.

Surprinzător, Bodo Glimt a controlat ostilităţile în partea a doua a jocului şi a dat lovitura cu două goluri înscrise într-un interval de patru minute, autori Hauge şi Hogh.

Bodo Glimt - Internazionale Milano s-a încheiat 3-1, iar soarta calificării se decide în returul de marţi, 24 februarie, din Italia. 

Este, practic, primul examen cu adevărat dificil pentru antrenorul român Cristian Chivu, oficialii Interului neagreând o eventuală eliminare prematură din Liga Campionilor, mai ales în condiţiile în care Inter a jucat finala competiţiei în ediţia precedentă.

Misiunea lui Chivu, de a-şi ajuta echipa să întoarcă rezultatul, este una foarte grea, dar nu imposibilă, considerându-se că Bodo Glimt a fost avantajată, pe teren propriu, şi de condiţiile în care s-a disputat jocul de miercuri seara.

Totuşi, specialiştii italieni nu au ezitat să-l taxeze pe antrenorul român acuzându-l că echipa primeşte goluri foarte uşor şi nu reuşeşte să joace două reprize la un nivel înalt.

