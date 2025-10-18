Tenis de masă: România - Olanda e ACUM live pe AntenaPLAY. Tricolorele luptă pentru finală

Tricolorele şi tricolorii luptă în semifinale la Campionatul European de tenis de masă de la Zadar (Croaţia). Meciul tricolorelor cu Olanda e în direct în AntenaPLAY , de la ora 17:00. Băiieţii o înfruntă pe Slovenia, de la ora 20:00, tot în direct în AntenaPLAY.

Update 18:28: Samara a câştigat setul 3 cu Eerland, cu 11-8. Mai are nevoie de un set pentru a-i aduce României al doilea punct în semifinala cu Olanda

Update 18:20: Samara a câştigat setul 2 cu 11-4

Update 18:09: Britt Eerland a câştigat primul set cu Samara, cu 13-11

Update 18:00: A început meciul Eliza Samara – Britt Eerland

Update 17:55: Bernadette Szocs a adus primul punct pentru România în semifinala cu Olanda! Set decisiv entuziasmant reuşit de Szocs, care a câştigat ultimul set cu 11-1!

Update 17:45: Li Jie a câştigat setul 4 cu 11-8, iar primul punct al duelului România – Olanda se va decide în setul 5 al meciului Szocs – Li

Update 17:33: Bernadette Szocs a câştigat setul 3 cu 12-10. Mai are nevoie de un set pentru a-i aduce României primul punct în semifinala cu Olanda

Update 17:27: Bernie Szocs a reuşit un punct spectaculos în setul 3 al duelului cu Li

Update 17:21: Li a câştigat setul 2 cu 11-3

Update 17:13: Bernadette Szocs a câştigat primul set cu 14-12, după ce a salvat două mingi de set ale lui Li

Update 17:03: A început duelul Szocs – Li

Update 16:59: Cele două echipe se pregătesc să înceapă duelul din semifinale

Naţionala feminină de tenis de masă a României a învins Slovacia cu 3-0 în sferturile Europeanului. Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Andreea Dragoman au adus punctele victoriei României în competiţia feminină. La băieţi tricolorii au obţinut o victorie dramatică şi istorică. Ei au învins campioana europeană, Suedia, şi au obţinut prima medalie din istorie pentru România la masculin la Europeanul pe Echipe.

