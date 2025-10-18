Tenis de masă: România - Olanda e ACUM live pe AntenaPLAY. Tricolorele luptă pentru finală
Tricolorele şi tricolorii luptă în semifinale la Campionatul European de tenis de masă de la Zadar (Croaţia). Meciul tricolorelor cu Olanda e în direct în AntenaPLAY, de la ora 17:00. Băiieţii o înfruntă pe Slovenia, de la ora 20:00, tot în direct în AntenaPLAY.
Update 18:28: Samara a câştigat setul 3 cu Eerland, cu 11-8. Mai are nevoie de un set pentru a-i aduce României al doilea punct în semifinala cu Olanda
Update 18:20: Samara a câştigat setul 2 cu 11-4
Update 18:09: Britt Eerland a câştigat primul set cu Samara, cu 13-11
Update 18:00: A început meciul Eliza Samara – Britt Eerland
Update 17:55: Bernadette Szocs a adus primul punct pentru România în semifinala cu Olanda! Set decisiv entuziasmant reuşit de Szocs, care a câştigat ultimul set cu 11-1!
Update 17:45: Li Jie a câştigat setul 4 cu 11-8, iar primul punct al duelului România – Olanda se va decide în setul 5 al meciului Szocs – Li
Update 17:33: Bernadette Szocs a câştigat setul 3 cu 12-10. Mai are nevoie de un set pentru a-i aduce României primul punct în semifinala cu Olanda
Update 17:27: Bernie Szocs a reuşit un punct spectaculos în setul 3 al duelului cu Li
Update 17:21: Li a câştigat setul 2 cu 11-3
Update 17:13: Bernadette Szocs a câştigat primul set cu 14-12, după ce a salvat două mingi de set ale lui Li
Update 17:03: A început duelul Szocs – Li
Update 16:59: Cele două echipe se pregătesc să înceapă duelul din semifinale
Naţionala feminină de tenis de masă a României a învins Slovacia cu 3-0 în sferturile Europeanului. Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Andreea Dragoman au adus punctele victoriei României în competiţia feminină. La băieţi tricolorii au obţinut o victorie dramatică şi istorică. Ei au învins campioana europeană, Suedia, şi au obţinut prima medalie din istorie pentru România la masculin la Europeanul pe Echipe.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰