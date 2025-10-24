Antena Meniu Search
Universitatea Craiova - Noah 1-1. Oltenii, primul punct în grupa de Conference League

Universitatea Craiova a obţinut, joi seara, primul punct din grupa de Conference League, după ce a încheiat la egalitate, 1-1, meciul cu armenii de la Noah, de pe teren propriu.

de Redactia Observator

la 24.10.2025 , 08:39
Oltenii au început prost meciul, s-au văzut prinşi în corzi, ca la box, dar au rezistat eroic şi chiar au dat lovitura pe finalul primei reprize, prin Monday Etim.

Deşi mai echilibrată repriza a doua, aceasta a adus un singur gol, în poarta echipei noastre. Mulahusejnovic a egalat în minutul 73, iar finalul a fost cu adevărat dramatic, ambele echipe ratând şansa de a rezolva meciul.

S-a încheiat Universitatea Craiova - Noah 1-1, iar oltenii, deşi au bifat primul punct în grupa de Conference League, ratează şansa de a obţine o victorie care să-i plaseze într-un scenariu mai favorabil în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii ale competiţiei.

Universitatea este, în acest moment, pe locul 28, deci în afara locurilor care asigură măcar prezenţa la barajul pentru optimi, iar oltenii vor avea viaţă grea în continuare, în condiţiile în care mai au de jucat împotriva unor echipe precum Rapid Viena, Mainz, Sparta Praga şi AEK Atena.

