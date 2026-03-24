Verdictul medicilor de la Celta Vigo în ceea ce priveşte accidentarea lui Ionuţ Radu 

Naţionala de fotbal a României joacă joi, împotriva Turciei, în deplasare, de la ora 19.00, în semifinalele play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din vară, din America de Nord.

Ionuţ Radu a devenit titular la Celta Vigo, în Primera Division

Din diferite motive, selecţionerul Mircea Lucescu s-a văzut nevoit să cheme la lot trei portari debutanţi, Marian Aioani, Cătălin Căbuz şi Laurenţiu Popescu.

Totuşi, pe ultimii metri, Lucescu s-ar putea bucura de revenirea la lot a lui Ionuţ Radu, portarul celor de la Celta Vigo. Radu s-a accidentat în meciul cu Alaves, de pe teren propriu, scor 3-4, şi părea că va rata prezenţa la acţiunea naţionalei din această lună.

Însă, oficialii celor de la Celta Vigo au anunţat, marţi dimineaţa, că accidentarea lui Radu nu este atât de gravă pe cât se credea, astfel că portarul va face joncţiunea cu lotul României, la Bucureşti.

"Ionuţ Radu prezintă o contuzie la gambă, fără dovezi de leziune musculară. Orice afectare structurală a fost exclusă şi va călători cu echipa naţională a României. Mult noroc, Radu", a fost anunţul făcut de oficialii celor de la Celta Vigo.

Radu urmează să ajungă marţi la Bucureşti, să mai efectueze câteva teste medicale, alături de specialiştii de la lotul naţional al României, pentru a vedea dacă într-adevăr poate evolua sau nu în confruntarea de joi, de la Istanbul.

