Zeci de persoane arestate într-un dosar de meciuri de fotbal trucate, în Cehia 

Autorităţile din Cehia au anunţat, marţi, că zeci de persoane au fost arestate într-un dosar de meciuri de fotbal trucate, cel mai probabil pentru pariuri.

David Trunda, preşedintele Federaţiei Cehe de Fotbal, anunţa o operaţiune de proporţii împotriva celor care au trucat meciuri

Deşi nu au fost dezvăluite identităţile celor arestaţi, există informaţii care arată că ar fi vizate inclusiv persoane din anturajul unor echipe importante din Cehia.

David Trunda, preşedintele Federaţiei Cehe de Fotbal, a precizat că acţiunea este "probabil cea mai mare din istoria fotbalului ceh", dar şi că marile probleme ar viza în special cluburi din zona Moravia, estul Cehiei.

De asemenea, Trunda a precizat că "cei de la Comisia de Etică vor iniţia astăzi proceduri împotriva a peste 40 de jucători, antrenori, arbitri şi cluburi, inclusiv echipe din prima până la a patra divizie, precum şi ligile de tineret".

În plus, există informaţii care arată că acţiunea vine ca urmare a unei anchete desfăşurate pe o perioadă de trei ani şi că la acţiune au participat inclusiv detectivi de la Unitatea Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate.

Ce afacere incredibilă face Ion Ţiriac în Botswana. "Şeful are drept la viaţă şi la moarte"
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
CES blochează OUG pentru situația de urgență pe piața carburanților. ”Nu satisface nevoile populației”
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Cântăreața a confirmat despărțirea
