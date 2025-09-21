Echinocțiul de toamnă 2025, care are loc pe 22 septembrie, este nu doar un fenomen astronomic spectaculos, ci și un prilej de a reflecta asupra echilibrului din viața noastră. De la tradiții străvechi și până la interpretări moderne, acest moment marchează o tranziție importantă între lumină și întuneric, între muncă și odihnă, între vară și iarnă.

Echinocțiul de toamnă, 22 septembrie 2025. Ce se întâmplă în această zi, obiceiuri şi tradiţii - Shutterstock

Echinocțiul de toamnă 2025 marchează începutul oficial al toamnei astronomice și aduce cu el schimbări vizibile în durata zilei și a nopții, dar și o serie de tradiții și credințe păstrate din generație în generație.

Echinocțiul de toamnă are loc pe 22 septembrie

În 2025, echinocțiul de toamnă va avea loc pe 22 septembrie, la ora 21:19 (ora României). Acest moment astronomic marchează punctul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordică în cea sudică.

Articolul continuă după reclamă

Evenimentul are loc de două ori pe an: primăvara și toamna; este asociat cu echilibrul perfect dintre zi și noapte. Începând din acest moment, în emisfera nordică începe toamna astronomică, iar în emisfera sudică, primăvara.

Ce înseamnă de fapt echinocțiul

Cuvântul "echinocțiu" provine din latină: aequus ("egal") și nox ("noapte"). Așa cum sugerează și numele, echinocțiul este momentul în care durata zilei este aproape egală cu cea a nopții.

Din punct de vedere astronomic, fenomenul are loc atunci când Soarele se află exact deasupra Ecuatorului, iar razele lui cad perpendicular pe acesta. Acest lucru se întâmplă doar de două ori pe an: în jurul datei de 20-21 martie (echinocțiul de primăvară) și 22-23 septembrie (echinocțiul de toamnă).

Zilele încep să devină mai scurte

După echinocțiul de toamnă 2025, nopțile devin treptat mai lungi decât zilele în emisfera nordică. Soarele răsare din ce în ce mai târziu și apune mai devreme, aducând cu el temperaturi mai scăzute și pregătirea naturii pentru sezonul rece.

Acest fenomen este asociat și cu schimbări în ritmul biologic al oamenilor: mai multă nevoie de odihnă, o adaptare la lumină redusă și o predispoziție către introspecție și echilibru interior.

În agricultură, echinocțiul de toamnă a fost dintotdeauna un reper important, marcând sfârșitul sezonului de recoltă și începutul pregătirilor pentru iarnă.

Echinocțiul de toamnă. Tradiţii şi obiceiuri

Echinocțiul a fost sărbătorit încă din cele mai vechi timpuri, fiind un moment de echilibru, recunoștință și tranziție. Diferite culturi din lume au păstrat tradiții și ritualuri legate de acest moment.

În tradiția populară românească, echinocțiul era legat de sfârșitul muncilor câmpului și de adunarea roadelor. Era momentul în care oamenii mulțumeau pentru recolte și se pregăteau pentru iarna ce urma să vină.

În mitologia greacă, echinocțiul de toamnă simboliza coborârea zeiței Persefona în lumea subpământeană, marcând sfârșitul verii și începutul sezonului rece.

În cultura celtică și nordică, echinocțiul era asociat cu festivalul Mabon, o sărbătoare a recoltelor și a echilibrului. Era momentul în care oamenii celebrau natura, își împărțeau proviziile și mulțumeau zeilor pentru abundență.

În Japonia, echinocțiul de toamnă este o sărbătoare națională, denumită Higan, în care familiile vizitează mormintele strămoșilor și aduc ofrande, marcând respectul pentru trecut și continuitatea vieții.

Astăzi, echinocțiul de toamnă este adesea văzut ca o ocazie pentru reflecție personală, stabilirea unor noi obiective și găsirea echilibrului între muncă și viața personală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰