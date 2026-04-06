Misiunea Artemis a atins punctul care o va propulsa în cărţile de istorie. Cu o planetă întreagă care priveşte cu sufletul la gură, capsula Orion a survolat satelitul natural al Pământului și a ajuns la cea mai mare distanță față de Pământ.

UPDATE: Astronauții misiunii Artemis II au stabilit luni un nou record, devenind oamenii care au ajuns la cea mai mare depărtare de Pământ din istorie, în timpul unui zbor în jurul Lunii.

Echipajul a depășit recordul anterior stabilit de Apollo 13 în 1970, de 248.655 mile (400.171 kilometri), continuând să se îndepărteze de Terra cu încă peste 6.600 de kilometri, notează Associated Press.

Știrea inițială: După o călătorie de cinci zile, misiunea Artemis ajunge în orele următoare în punctul ei culminant - survolul lunii care va dura 7 ore în total. Luna le va apărea astronauților "de mărimea unei mingi de baschet ținute la întinderea brațului", spun experţii.

Înainte de a ajunge pe partea nevăzută, echipajul va vedea locurile de aterizare ale misiunilor Apollo 12 şi Apollo 14. În acest timp, va documenta suprafața Lunii prin descrieri verbale, notițe și fotografii realizate cu aparatele foto aflate la bord.

"O oră mai târziu, avem oportunitatea unică de a observa o eclipsă, din punctul de vedere al capsulei Orion. Soarele dispare în spatele Lunii. De asemenea, vor putea fotografia câteva planete vizibile cu ochiul liber: Pământul, bineînţeles, Mercur, Venus, Marte şi Saturn", explică Kelsey Young, ofiţer ştiinţific NASA.

Tot atunci, vor pierde, temporar, comunicaţiile cu NASA. Cei patru vor fi singuri cu gândurile lor, în întunecimea spaţiului, au povestit cei care au experimentat astfel de momente.

În timpul survolului, echipajul va depăşi recordul misiunii Apollo 13 şi va zbura la peste 406.000 de kilometri de Pământ - cea mai mare distanță parcursă vreodată de oameni.

Până atunci, astronauţii au realizat o fotografie uluitoare cu Pământul, care se vedea ca o semilună mică. Asta în timp ce Luna continua să crească şi să îşi dezvăluie secretele.

"Putem vedea topografia (Lunii - n.r.) cu ochii noştri. Există înălţimi pe Lună, nu doar variaţii de culoare. Asta face deja Luna să arate extrem de diferit", explică Victor Glover, astronaut.

"Tocmai am văzut (craterul - n.r.) Tycho, sunt munţi către nord. Vedem (craterul - n.r.) Copernic. Este tri-dimensional, pur şi simplu de necrezut! Este incredibil!", a declarat Reid Weisman, comandatul misiunii.

Survolul va fi transmis în direct pe canalele NASA.

După survol, Orion rămâne pe traiectoria spre Pământ. Drumul va mai dura patru zile, timp în care echipajul va efectua teste pentru protecţia împotriva radiaţiilor şi va exersa pilotarea manuală. Capsula va ateriza sâmbătă, în Oceanul Pacific.

