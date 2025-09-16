Apple a lansat iOS 26. Ce noutăţi aduce Liquid Glass şi care sunt dispozitivele compatibile

Apple a lansat iOS 26, un sistem de operare care, alături de celelalte actualizări majore ale sistemelor de operare, este acum disponibil și poate fi instalat pe dispozitivele dezvoltate de compania americană, scrie News.ro.

Principala noutate pe care acestea o au în comun este noul design Liquid Glass, care reproduce efectele sticlei pe ecranul dispozitivelor, aducând efecte realiste de transparenţă şi colţuri rotunjite.

Acelaşi nou design vine cu un Menu Bar transparent pe macOS şi o nouă temă coloristică pentru pictogramele de iPhone şi iPad.

Ce alte schimbări aduce iOS 26

Dincolo de Liquid Glass, iOS 26 vine şi un mare număr de noutăţi punctuale, vizibile atât la nivelul sistemului de operare, cât şi la aplicaţiile Apple.

Printre altele, Lock Screen-ul este acum mai dinamic, iar elementele acestuia sunt redimensionate automat pentru a face mai bine loc notificărilor, în vreme ce imaginilor de fundal le poate fi aplicat un subtil efect 3D.

Camera, Photos, Safari, Messages, FaceTime şi alte aplicaţii dezvoltate de Apple au toate efectele Liquid Glass şi diverse funcţii noi. Safari, de exemplu, ascunde acum mai mult din interfaţă pentru a face loc conţinutului web, iar Photos separă fotografiile de restul secţiunilor în care acestea sunt organizate.

Dispozitivele cu care iOS 26 este compatibil

iOS 26 este compatibil cu următoarele modele:

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16 and 16 Plus

iPhone 16 Pro and 16 Pro Max

iPhone 15 and 15 Plus

iPhone 15 Pro and 15 Pro Max

iPhone 14 and 14 Plus

iPhone 14 Pro and 14 Pro Max

iPhone 13 and 13 mini

iPhone 13 Pro and 13 Pro Max

iPhone 12 and 12 mini

iPhone 12 Pro and 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro and 11 Pro Max

iPhone SE (de la a doua generaţie)

