Apple lansează iPhone Air, un telefon mai subţire, şi noul iPhone 17

Apple a prezentat marţi, în cadrul evenimentului său anual de lansări, două noi modele de iPhone: iPhone Air, un telefon mai subţire, echipat cu ”o baterie cu densitate mare” şi un procesor complet nou, şi iPhone 17, cea mai recentă versiune a smartphone-ului său de top, transmite Reuters, citat de news.ro.

Modelul iPhone Air a fost vedeta prezentării, compania susţinând că este cel mai durabil iPhone creat până acum. Noul iPhone 17 va integra procesorul A19, fabricat cu tehnologie pe 3 nanometri şi optimizat pentru funcţii de inteligenţă artificială direct pe dispozitiv. Telefonul va avea un ecran mai luminos şi mai rezistent la zgârieturi, precum şi o cameră frontală îmbunătăţită, cu un senzor redesenat pentru selfie-uri mai clare în format orizontal.

Preţurile ceasurilor rămân neschimbate

Apple a prezentat şi AirPods Pro 3, care vor aduce traducere în timp real a conversaţiilor – dacă ambele persoane folosesc noile căşti – şi vor fi disponibile din 19 septembrie la preţul de 249 de dolari, acelaşi ca modelul anterior.

De asemenea, compania a introdus o nouă funcţie de monitorizare a tensiunii arteriale pentru Apple Watch, aflată încă în proces de aprobare de reglementare. Preţurile ceasurilor rămân neschimbate: SE de la 249 dolari, Series 11 de la 399 dolari şi Ultra de la 799 dolari.

iPhone Air va concura direct cu Samsung Galaxy S25 Edge, iar analiştii consideră că lansarea ar putea fi un pas spre introducerea viitoare a unui model pliabil, necesar pentru a recâştiga cota de piaţă din China, unde telefoanele pliabile sunt foarte populare. Evenimentul Apple are loc într-un context marcat de reconfigurări ale comerţului global şi tarife impuse de administraţia Trump, care ar putea costa compania peste 1 miliard de dolari în acest trimestru.

Apple a ales să nu crească preţurile modelelor de bază, preferând să îşi păstreze competitivitatea, dar rămâne de văzut cum va compensa impactul tarifar. Noile telefoane nu includ încă actualizări majore pentru Siri, asistentul virtual, o versiune îmbunătăţită fiind aşteptată abia anul viitor. Între timp, Apple colaborează cu OpenAI, creatorul ChatGPT, pentru a integra funcţii AI în sistemele sale de operare, urmând să îşi consolideze parteneriatele în domeniu înainte de lansarea viitorului Siri.

