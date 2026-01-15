Antena Meniu Search
Cât de aproape suntem de ziua în care roboții ne vor face treburile casnice

Ideea unui robot prietenos, capabil să preia toate sarcinile istovitoare dintr-o gospodărie, circulă de zeci de ani. Astăzi însă, datorită progreselor în inteligența artificială, acest scenariu începe să prindă contur. Chiar din acest an, primii roboți domestici multifuncționali ar putea ajunge în casele oamenilor, scrie BBC.

de Redactia Observator

15.01.2026
Cât de aproape suntem de scenariul SF de a fi ajutați de roboți în treburile casnice Imagine ilustrativă - Shutterstock

În Silicon Valley, roboții sunt antrenați să împăturească rufe, să încarce mașina de spălat vase și să facă ordine în urma noastră. Creatorii lor sunt entuziasmați și fac promisiuni îndrăznețe, însă rămâne de văzut cât de realist este, în acest moment, scenariul unui robot capabil să se ocupe complet de treburile casnice.

Printre roboții testați se numără Eggie, NEO, Isaac și Memo. Prezența acestora stârnește adesea zâmbete, însă dincolo de aparență, mulți sunt deja suficient de agili și îndemânatici pentru a îndeplini o serie de sarcini utile, chiar dacă uneori plictisitoare.

Eggie, robotul dezvoltat de start-up-ul Tangible AI, este capabil să agațe haine într-un cuier, să facă patul și să șteargă suprafețele din bucătărie. Totuși, aceste acțiuni sunt realizate într-un ritm lent, robotul deplasându-se pe roți și având mișcări sacadate.

La rândul său, NEO, robotul creat de compania 1X, se poate deplasa prin bucătărie, poate uda plante, aduce băuturi și poate strânge farfuriile și cănile după masă. În unele situații, însă, întâmpină dificultăți în manipularea obiectelor, precum mânerele dulapurilor, necesitând intervenție externă.

În condițiile în care timpul nu reprezintă o constrângere majoră, roboți precum Eggie sau NEO ar putea deveni utili în gospodării, în special pentru activități de curățenie și organizare. Cu toate acestea, atât NEO, cât și Eggie sunt controlați, cel puțin parțial, de operatori umani, un aspect care nu este evidențiat în materialele promoționale. Controlul de la distanță joacă în prezent un rol important în funcționarea și antrenarea acestor roboți. Operatorii controlează robotul NEO de la distanță, folosind căști VR și senzori, iar acesta reproduce mișcările umane pentru a îndeplini sarcini și pentru a-și îmbunătăți performanțele.

Dezvoltatorii sunt însă optimiști în privința evoluției rapide a tehnologiei. Reprezentanții Tangible AI susțin că roboții casnici vor deveni, în timp, un obiect comun în locuințe, alături de mașini și case.

Compania 1X beneficiază de sprijin financiar semnificativ din partea unor giganți din industria tehnologică, inclusiv Nvidia.

Costul estimat pentru NEO este de aproximativ 20.000 de dolari sau 500 de dolari pe lună, iar primii utilizatori vor trebui să accepte un nivel mai ridicat de intervenție umană de la distanță și eventuale compromisuri legate de confidențialitate.

Între timp, alte start-up-uri dezvoltă roboți specializați. Isaac, de exemplu, poate plia un tricou în aproximativ 90 de secunde, în timp ce Memo este capabil să prepare cafea și să manipuleze pahare fragile, deși mai apar ocazional erori. Potrivit Federației Internaționale a Roboticii, ar putea fi nevoie de până la 20 de ani pentru ca roboții domestici să devină cu adevărat eficienți și acceptați pe scară largă.

ai inteligenta artificiala roboti
