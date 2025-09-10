Apple a prezentat aseară noile modele de iPhone. Seria 17 vrea să cucerească teritoriul tehnologiei cu patru dispozitive. Vedeta este, însă, modelul Air - cel mai subţire şi de calitate spaţială, aşa cum a fost prezentat. Noile modele trebuie, însă, să facă faţă unei concurenţe uriaşe: Samsung.

Telefoanele iPhone 17 au fost prezentate publicului într-un eveniment special, botezat "Awe dropping''. Un joc de cuvinte, care să dezvăluie din start noul univers fascinant.

Anul acesta, vedeta este noul model iPhone Air, cel mai subţire telefon lansat vreodată de gigantul american. Cu o grosime de doar 5,5 milimetri şi un cadru din titan, Apple îl descrie ca fiind cel mai durabil smartphone al său de până acum.

Noul iPhone aduce şi un suflu nou cromatic: lavandă, albastru, negru, alb şi verde-salvie. Versiunea Pro are şi un design nou, o cameră cu zoom îmbunătăţit şi o baterie mai mare.

Articolul continuă după reclamă

Schimbări sunt şi la preţuri, aşa cum era de aşteptat, mai ales din cauza noilor tarife comerciale anunţate de Donald Trump. Modelul Pro va costa cu 100 de dolari mai mult decât modelul anterior la lansare. După eveniment, acţiunile Apple au scăzut cu aproximativ 1,5 la sută.

Pe lângă telefoane, Apple a dezvăluit şi o nouă serie de căşti. În premieră, AirPods Pro 3 vor putea traduce conversaţiile în timp real în mai multe limbi străine.

Samsung, în continuare lider de piaţă

Compania Apple nu e însă singura care aduce noutăţi pe piaţă. Noile modele vor fi în luptă strânsă cu rivalii de la Samsung. Gigantul sud-coreean Samsung deţine în continuare supremaţia pe piaţa de smartphone. În primul trimestru al anului a vândut aproape 60 de milioane de telefoane mobile. Este urmat de Apple, cu 55 de milioane de unităţi vândute şi pe trei de Xiaomi cu 42 de milioane de telefoane livrate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰