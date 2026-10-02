De ce s-au autodistrus roboţii AI ai unei companii. Au sărit în cuptorul de topire al unei oţelării

Compania americană specializată în crearea de roboţi umanoizi alimentaţi cu AI (inteligenţă artificială), a distrus roboţi învechiţi după ideea propusă de actorul Arnold Schwarzenegger, de a-i învăţa să sară în cuptorul de topire al unei oţelării, informează vineri EFE, potrivit Agerpres.

A rezultat un videoclip promoţional, care poate fi urmărit aici: https://www.figure.ai/news/f-02-decommission

De ce a dorit compania să distrugă roboţii

Compania de robotică a explicat că dorea să distrugă o mare parte din flota sa de roboţi umanoizi F.02 pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală şi a accelera producţia următorului model, dar demontarea acestora ar fi durat prea mult, aşa că a cerut idei utilizatorilor de internet.

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"Răspunsul categoric a venit dintr-o sursă neaşteptată: Arnold Schwarzenegger, care ne-a sugerat să-i topim. L-am contactat pe Arnold şi, când şi-a exprimat dorinţa de a participa, am pus totul în mişcare", a declarat compania într-un comunicat de presă.

Această soluţie drastică aminteşte de faimoasa scenă finală din filmul "Terminator 2: Ziua Judecăţii", cu Schwarzenegger în rol principal, în care personajul său, robotul T-800, cere să fie aruncat într-o cuvă pentru oţel topit pentru a-i distruge tehnologia şi a salva astfel viitorul omenirii.

Compania de tehnologie a contactat mai multe oţelării din Statele Unite şi Mexic, dar niciuna nu a fost de acord să topească roboţi echipaţi cu baterii de litiu din cauza riscului pe care îl reprezenta pentru instalaţiile lor scumpe, până când au găsit în sfârşit o turnătorie dispusă să accepte provocarea, localizată în Imatra, în Finlanda.

Inginerii companiei au antrenat roboţii să sară de la etaj

Ulterior, inginerii Figure au antrenat roboţii F.02 să sară de la etajul al doilea din sediul companiei din San Jose, statul California, pe uriaşe paturi gonflabile care simulau o cuvă pentru oţel topit.

Pentru aceasta, au creat un nou model de inteligenţă artificială care le-a permis roboţilor să sară cu precizie, folosind ca referinţă mişcările cascadorilor din scenele filmelor de acţiune.

Odată ajunşi în Finlanda, roboţii şi-au executat misiunea impecabil, în ciuda căldurii extreme şi a câmpurilor electromagnetice ale cuptorului cu arc electric de 75 de tone al turnătoriei.

Videoclipul, în care apare însuşi Arnold Schwarzenegger, arată un robot apucând un lanţ pentru a coborî în cuva pentru oţel topit, aşa cum face personajul său din film, şi alţi câţiva roboţi lansându-se cu salturi acrobatice în creuzet.

Au mai rămas doar câţiva roboţi din acest model

Compania a declarat că a distrus aproape toţi roboţii din acest model, cu excepţia câtorva pe care intenţionează să îi păstreze, şi că va fabrica o serie de obiecte comemorative dedicate robotului umanoid F.02 din barele metalice rezultate din topirea roboţilor, care vor fi apoi vândute.

Deşi este specializată în robotică bazată pe inteligenţă artificială, compania americană de tehnologie a clarificat că nu a folosit această tehnologie în crearea videoclipului promoţional.

"Cu ajutorul lui Arnold Schwarzenegger şi al echipei noastre de filmare, am realizat ceva cu adevărat extraordinar. Într-o eră a imaginilor generate de inteligenţa artificială, merită clarificat: am antrenat roboţi să sară autonom, i-am trimis în Finlanda şi i-am pus să sară într-o cuvă pentru oţel topit", a declarat compania.