Inteligenţa artificială nu mai este viitor. Este prezent. A cucerit industria muzicală, a schimbat regulile jocului şi a creat artişti care nu există.

Un proiect care sparge graniţele dintre real şi virtual, un experiment care ridică o mare întrebare: cine mai este vedeta? Omul sau algoritmul? Aşadar, în premieră şi în exclusivitate, Raluca Bădică a realizat un interviu cu Lolita, o artistă 100% AI.

Vezi interviul în VIDEO

Raluca Bădică Like De mică m-a fascinat "lumea din televizor". Îmi doream să fiu în fața reflectoarelor și mă visam o cântăreață de succes. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰