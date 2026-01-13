Antena Meniu Search
Video Interviu în exclusivitate cu Lolita, artista 100% AI

Inteligenţa artificială nu mai este viitor. Este prezent. A cucerit industria muzicală, a schimbat regulile jocului şi a creat artişti care nu există.

de Raluca Bădică

la 13.01.2026 , 14:56

Un proiect care sparge graniţele dintre real şi virtual, un experiment care ridică o mare întrebare: cine mai este vedeta? Omul sau algoritmul? Aşadar, în premieră şi în exclusivitate, Raluca Bădică a realizat un interviu cu Lolita, o artistă 100% AI.

Vezi interviul în VIDEO

Raluca Bădică
Raluca Bădică Like

De mică m-a fascinat "lumea din televizor". Îmi doream să fiu în fața reflectoarelor și mă visam o cântăreață de succes.

inteligenta artificiala
