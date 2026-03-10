Anthropic dă în judecată Pentagonul după ce a fost declarată "risc pentru lanţul de aprovizionare" al armatei

Compania de inteligență artificială, Anthropic, a intentat un proces împotriva Pentagonului și a altor agenții federale americane, contestând decizia guvernului de a o desemna drept "risc pentru lanțul de aprovizionare" al armatei Statelor Unite. Start-up-ul susține că această clasificare ar putea reduce veniturile sale cu miliarde de dolari în acest an.

Procesul, depus luni la o instanță federală din California, reprezintă o escaladare majoră a conflictului dintre compania de AI și autoritățile americane, conflict care durează de câteva săptămâni și are în centru utilizarea tehnologiei sale de către armată.

În plângerea depusă în instanță, avocații Anthropic solicită ca desemnarea companiei drept "risc pentru lanțul de aprovizionare" să fie declarată arbitrară și capricioasă. De asemenea, aceștia cer blocarea implementării deciziei de către administrația președintelui Donald Trump, precizează Financial Times.

Potrivit documentelor din proces, guvernul american ar încerca "să distrugă valoarea economică creată de una dintre cele mai rapide companii private în creștere din lume". Avocații mai susțin că reputația companiei și libertățile sale fundamentale garantate de Primul Amendament sunt puse în pericol.

Directorul financiar al companiei, Krishna Rao, a declarat că veniturile companiei vor avea de suferit dacă partenerii comerciali vor considera că relațiile cu Anthropic le-ar putea afecta colaborarea cu guvernul SUA.

Totuși, compania a precizat săptămâna trecută că majoritatea clienților săi nu vor fi afectați de decizia autorităților americane. Deja trei dintre partenerii majori ai Anthropic, Amazon, Microsoft și Google au transmis că vor continua colaborarea cu start-up-ul, în afara proiectelor de apărare.

Anthropic a atras până acum finanțări de aproximativ 60 de miliarde de dolari, iar veniturile sale anualizate se ridică la aproximativ 19 miliarde de dolari.

Conflictul privind utilizarea IA în domeniul militar

Disputa dintre Anthropic și Pentagon a izbucnit după ce compania a cerut impunerea unor limite asupra modului în care armata poate folosi tehnologia sa. Oficialii din domeniul apărării au cerut drepturi extinse pentru implementarea modelelor de inteligență artificială, în timp ce compania a insistat asupra unor măsuri de protecție menite să prevină utilizarea abuzivă.

Negocierile s-au prăbușit după ce secretarul apărării, Pete Hegseth, ar fi cerut companiei să renunțe complet la restricțiile privind utilizarea tehnologiei și să accepte cerinţele Pentagonului, care permit utilizarea modelului IA în orice scop considerat necesar.

Directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a refuzat, invocând două linii roșii: interzicerea utilizării tehnologiei pentru arme autonome letale și pentru supraveghere în masă pe plan intern.

Consecințele deciziei guvernamentale

Decizia guvernului obligă companiile care au contracte militare să elimine Anthropic din lanțurile lor de aprovizionare. În plus, administrația Trump a cerut agențiilor federale să înceteze utilizarea tehnologiei companiei.

În același timp, peste 30 de ingineri și cercetători din cadrul Google și OpenAI au depus un memoriu de susținere în favoarea Anthropic. Printre semnatari se numără și Jeff Dean, cercetător-șef al diviziei Google DeepMind, care a avertizat că sancționarea unei companii americane de top în domeniul AI ar putea afecta competitivitatea industrială și științifică a Statelor Unite.

Tensiuni în industria IA

Modelul de inteligență artificială, Claude, este în prezent singurul utilizat în operațiuni clasificate. În paralel, rivala OpenAI a semnat recent un acord cu Pentagonul pentru folosirea modelelor sale în anumite misiuni.

Controversele privind utilizarea militară a inteligenței artificiale au generat și tensiuni interne în industrie. De exemplu, Caitlin Kalinowski, care conducea echipa de hardware a OpenAI, și-a anunțat demisia în weekend, invocând îngrijorări legate de folosirea AI pentru supraveghere și arme autonome.

