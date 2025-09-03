19 judeţe şi Capitala intră de la ora 12.00 sub cod galben de caniculă. Căldură extremă până la noapte

Harta județelor afectate de codul galben de caniculă meteoromania.ro

Sunt vizate județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea, Ilfov și Capitala. Avertizarea este în vigoare miercuri între orele 12.00 și 21.00.

Vremea 3 septembrie. Va fi cald în cea mai mare parte a ţării

Vremea se va menţine cãlduroasã în cea mai mare parte a ţãrii, iar în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi Dobrogea continentalã vor fi temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic, local caniculã şi un indice temperaturã-umezealã (ITU) ce va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Vor fi perioade cu instabilitate atmosfericã, înnorãri temporar accentuate, averse şi descãrcãri electrice, dupã-amiaza în zona de munte, în special a Carpaţilor Occidentali şi din vestul Carpaţilor Meridionali, iar spre searã şi noaptea în Banat, local în Crişana şi vestul Olteniei. Izolat va cãdea grindinã, iar cantitãţile de apã vor depãşi 15...25 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar fenomene asociate instabilitãţii se pot semnala izolat, cu o probabilitate mai mare în sud-vestul Transilvaniei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri de scurtã duratã în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 29 şi 36 de grade, iar cele minime de la 8...10 grade în estul Transilvaniei şi pânã la 20...21 de grade pe litoral. Pe arii restrânse, dimineaţa şi noaptea, va fi ceaţã în sud-est şi centru. Presiunea atmosferică va fi în creştere.

Pe litoral, vremea va fi predominant frumoasã şi caldã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 30 de grade, iar cele minime între 19 şi 21 de grade. Noaptea, trecãtor va fi ceaţã. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 22 şi 24 de grade.

La munte, vremea se va menţine cãlduroasã. Vor fi perioade cu instabilitate atmosfericã, înnorãri temporar accentuate, averse şi descãrcãri electrice, în special în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali. Izolat va cãdea grindinã, iar cantitãţile de apã vor depãşi 15...25 l/mp.

