Galerie foto 21 de județe și Capitala intră de la ora 12.00 sub cod galben de caniculă. Val de aer fierbinte în România
Sâmbătă este în vigoare o avertizare cod galben de caniculă valabilă în 21 de județe și în Capitală. Potrivit meteorologilor, maximele ajung şi la 38 de grade Celsius.
Sunt vizate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov și Capitala.
Potrivit ANM, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18...22 de grade.
Avertizarea este în vigoare de sâmbătă de la ora 12.00 până duminică la ora 10.00.
Cod portocaliu de caniculă în 6 judeţe
De duminică până luni, va fi cod portocaliu de caniculă în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor fi de 38...39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală. În același interval, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei.
Duminică (10 august), în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.
Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.
Val de aer fierbinte în Capitală
Începând de sâmbătă, ora 12:00 până duminică, ora 10:00, vremea va deveni caniculară, disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură-umezeala (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin și vântul slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimă va fi de 18...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală. De duminică, ora 10:00 până luni, ora 10:00, canicula și disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul a 37 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până la moderat. Minima termică va fi de 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
În intervalul 9 august, ora 12 - 10 august, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. În intervalul 10 august, ora 10 - 11 august, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰