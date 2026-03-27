30 de judeţe intră sub cod galben de ploi şi vânt. Va ploua în câteva zile cât pentru întreaga lună

Harta cod

Vânt puternic

Totodată, ANM a emis şi o informare meteo de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte, la altitudini mari ninsori, strat de zăpadă și viscol-

Temporar vor fi intensificări ale vântului, vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, iar duminică (29 martie), în sud-est și pe alocuri în vest, cu viteze în general de 45...55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70...80 km/h. Ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, la început în Carpații Meridionali, apoi și în restul zonelor montane va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp și local de peste 40...60 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-vest și sud, vineri și sâmbătă pe arii restrânse vor fi descărcări electrice.

Vreme vântoasă în Bucureşti

Vineri, ora 10:00 şi până sâmbătă ora 08:00, vremea va fi vântoasă. Înnorările se vor accentua treptat și, începând din orele serii, va ploua moderat cantitativ (10...20 l/mp). Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50...65 km/h. Temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 6...7 grade.

Sâmbătă ora 08:00 şi până duminică ora 09:00, cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10...15 l/mp). Vântul va sufla moderat, cu intesificări în prima parte a zilei, când se vor atinge viteze de 50...55 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de de 5...7 grade.

Duminică, ora 09:00 şi până luni ora 10:00, cerul va avea înnorări și va ploua moderat cantitativ (10...20 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de 6...7 grade. În intervalul 27 martie, ora 10 - 30 martie, ora 10, pentrumunicipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. În intervalul 27 martie, ora 10 - 30 martie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru ploi înseamnate cantitativ. În intervalul 27 martie, ora 10 - 28 martie, ora 17, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰