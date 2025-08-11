România este din nou sub cod roşu de caniculă. Sudul ţării se topeşte la peste 40 de grade Celsius. Mai rău, este şi cea mai secetoasă perioadă din ultimii 13 ani, iar aproape 70% din culturi sunt compromise. Căldura infernală a transformat marile lacuri în pete de apă.

Al şaptelea cod roşu de caniculă din ultimele 10 săptămâni a adus temperaturi insuportabile în Mehedinţi şi Dolj. Cel mai cald a fost la Calafat, unde s-au simţit 44 de grade Celsius. Localnicii din Craiova s-au copt la 43 de grade, iar cei din Bucureşti la 41.

Temperaturi de foc

"E greu, e cald, vă daţi seama! Stăm cu aerul pornit, dacă nu stăm cu aerul pornit nu putem suporta. 39 de grade îmi arată acum la maşină", spune un taximetrist.

Canicula a pârjolit pământul. Seceta s-a extins, iar culturile sunt compromise. În comuna Bălăneşti, de lângă Târgu Jiu, oamenii primesc apă cu porţia o dată la două zile.

"Să vă arăt şi fântâna, a secat de tot. În partea aia nu mai am nimic. Pusesm şi o fasole, porumbi, nu mai am nimic". "Nu s-a făcut, nu s-a făcut nimic. Secetă ca acum aţi mai văzut. Nu, niciodată", spun localnicii.

Este cea mai secetoasă vară din ultimii 13 ani. În România sunt 9 milioane de hectare de teren arabil, şi doar aproximtiv 1,6 milioane sunt irigate.

"Cele mai afectate culturi, sunt culturile de primăvară, în speţă cultura de porumb. S-au confirmat pierderi între 30 şi 70% la cultura de porumb", a declarat Valentin Priponean, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Gorj.

Culturile, distruse de secetă

În Gorj, seceta a distrus tot. Albia râului Amaradia este acum un simplu drum. Nu mai este pic de apă.

Situaţie dramatică şi pentru lacul Moftin din Satu Mare - este plin cu insule de pământ. Zona care avea 100 de hectare de luciu de apă, arie protejată şi casă pentru 150 de specii de păsări, este calamitată.

"10 centrimetri dacă are, dar nici 10 centimetri. Dacă nu băgăm apă, în trei zile, gata, se usucă tot, complet", a declarat Francisc Demian, reprezentant administrator.

În zonă, ultima oară a plouat acum aproape o jumătate de an.

"Voi face o adresă prin care voi înştiinţa asupra situaţiei pe cei de la Prefectură pentru că eu consider că este o situaţie de urgenţă", a declarat Gheorghe David, primar Moftin.

Seceta extremă a cuprins aproape toată ţara, cu excepţia unor zone mici din Transilvania şi Moldova. În majoritatea zonelor, pământul este uscat cel puţin un metru în adâncime.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰