Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare meteorologică de vremea rea, valabilă timp de trei zile, în intervalul 29 septembrie - 2 octombrie.

Fenomenele vizate în această perioadă sunt ploi moderate cantitativ, predominant ninsori la altitudini de peste 1700 m şi vreme rece.

Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp.

La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5...10 cm.

Bucureștiul se află sub informare meteorologică de vreme rece, valabilă până pe 2 octombrie. Temperaturile vor oscila între 6 și 19 grade, cerul va fi temporar noros, iar ploile vor apărea trecător, mai frecvent spre sfârșitul perioadei.

Pentru intervalul 29–30 septembrie, meteorologii anunță cer mai mult noros, ploi temporare și vânt slab până la moderat. Maximele vor fi de 16–18 grade, iar minimele de 8–9 grade.

Între 30 septembrie și 1 octombrie, vremea se va menține rece, cu temperaturi maxime de aproximativ 19 grade și minime de 6–8 grade. Cerul va fi variabil, cu posibile ploi slabe trecătoare.

În intervalul 1–2 octombrie, prognoza arată un nou episod de vreme rece, cu cer temporar noros și șanse mai mari de ploaie spre sfârșitul perioadei. Temperaturile maxime vor oscila între 16–18 grade, iar minimele se vor situa între 7–8 grade.

