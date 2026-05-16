Mai multe judeţe, sub cod portocaliu de furtuni şi grindină până duminică. Cum va fi vremea în Capitală

Meteorologii au emis avertizări Cod portocaliu şi Cod galben de ploi torenţiale, vijelii, grindină şi descărcări electrice, valabile de sâmbătă până duminică. Cele mai afectate zone vor fi judeţele Vâlcea, Argeş şi Dâmboviţa, dar şi zona de munte din Gorj şi Prahova, unde cantităţile de apă pot ajunge izolat la 70 l/mp. În Bucureşti, vremea se schimbă brusc: sunt anunţate ploi, vânt puternic şi o răcire accentuată duminică.

Oameni care merg prin ploaie, pe strâzile oraşului - Shutterstock

Avertizarea de cod portocaliu care anunţă averse torenţiale importante cantitativ intră în vigoare sâmbătă, 16 mai, la ora 14 şi este valabilă până duminică, 17 mai, la ora 10.

Potrivit meteorologilor, în judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi în zona de munte a judeţelor Gorj şi Prahova vor fi perioade cu averse torenţiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 40-60 l/mp şi izolat de 70 l/mp.

Totodată, sudul Crişanei, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi sud-vestul Transilvaniei sunt sub atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, averse torenţiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii.

Articolul continuă după reclamă

Avertizarea este valabilă din 16 mai, de la ora 12 până pe 17 mai, la ora 10.

Cum va fi vremea în Capitală

Vremea se schimbă radical în Capitală. Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă ploi, răcire accentuată şi avertizări Cod galben pentru Bucureşti, valabile începând de sâmbătă.

De sâmbătă, ora 10.00, până duminică, ora 9.00, vremea va fi caldă, dar instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, iar în a doua parte a zilei şi pe timpul nopţii sunt aşteptate averse cu caracter torenţial, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, de 50-60 km/h. Cantităţile de apă vor fi, în general, de 20-30 l/mp. Vor fi condiţii de vijelie şi grindină. Temperatura maximă va fi de 25-26 de grade, iar minima de 9-12 grade.

Duminică, între orele 9.00 şi 21.00, vremea se va răci accentuat. Cerul va fi închis, temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Cantităţile de apă vor fi în jurul a 20 l/mp, iar temperatura maximă nu va depăşi 15-17 grade.

Pentru Bucureşti va fi în vigoare o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată de sâmbătă, ora 12.00, până duminică, ora 10.00. ANM anunţă averse torenţiale, cantităţi însemnate de apă, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii.

Un al doilea Cod galben va fi valabil duminică, între orele 10.00 şi 21.00, şi vizează averse torenţiale însemnate cantitativ în Capitală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰