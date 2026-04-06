Vremea se va răci drastic în Săptămâna Mare: Cod galben de vânt în aproape toată ţara, la munte ninge
Veşti proaste în Săptămâna Mare. Vremea se va răci semnificativ începând de marți. ANM anunță precipitaţii mixte în centrul, estul și sud-estul țării până joi. Meteorologii au emis și trei avertizări Cod Galben de intensificări ale vântului, care vor fi în vigoare luni și marți.
Cod galben de vânt în aproape toată ţara
Prima avertizare Cod galben intră în vigoare luni, de la ora 12:00, și va fi valabilă până la ora 21:00.
În intervalul menționat, în Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Crișanei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 90…100 km/h.
Ulterior, de luni de la ora 21.00 și până marți la ora 10.00 este cod galben de vânt în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură. Aici, vântul va avea intensificări cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…100 km/h.
Al treilea cod galben de vânt intră în vigoare marți, de la ora 10:00, și va fi valabil până la ora 21:00 în aceeași zi.
În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.
La munte, rafalele vor fi de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100…120 km/h.
ANM a emis și o informare meteo de intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte, la munte ninsoare, în intervalul 6-9 aprilie. În această perioadă, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.
Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud estul țării, iar la munte va ninge. De marți, vremea se va răci și se va menține această tendință până la începutul săptămânii viitoare.
Vremea în Capitală. Temperaturile scad cu 10 grade
În intervalul 6 aprilie, ora 10 şi 7 aprilie, ora 9, vremea va fi caldă. Cerul va fi senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 7...9 grade.
În intervalul 7 aprilie, ora 09:00 şi 8 aprilie ora 9:00, valorile de temperatură vor marca o scădere față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi temporar noros, iar spre sfârșitul intervalului vor fi posibile precipitații sub formă de ploaie, iar trecător și lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea minimă de 2...5 grade.
În intervalul 8 aprilie, ora 09:00-9 aprilie, ora 10:00, valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor continua să scadă și se vor situa sub normele perioadei. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi posibile ploie slabe. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 3 grade.
În intervalul 06 aprilie, ora 10 - 09 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și vreme rece.
