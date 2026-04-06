Vremea se va răci drastic în Săptămâna Mare: Cod galben de vânt în aproape toată ţara, la munte ninge

Alerta meteo

ANM a emis și o informare meteo de intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte, la munte ninsoare, în intervalul 6-9 aprilie. În această perioadă, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud estul țării, iar la munte va ninge. De marți, vremea se va răci și se va menține această tendință până la începutul săptămânii viitoare.

Vremea în Capitală. Temperaturile scad cu 10 grade

În intervalul 6 aprilie, ora 10 şi 7 aprilie, ora 9, vremea va fi caldă. Cerul va fi senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 7...9 grade.

În intervalul 7 aprilie, ora 09:00 şi 8 aprilie ora 9:00, valorile de temperatură vor marca o scădere față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi temporar noros, iar spre sfârșitul intervalului vor fi posibile precipitații sub formă de ploaie, iar trecător și lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea minimă de 2...5 grade.

În intervalul 8 aprilie, ora 09:00-9 aprilie, ora 10:00, valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor continua să scadă și se vor situa sub normele perioadei. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi posibile ploie slabe. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 3 grade.

În intervalul 06 aprilie, ora 10 - 09 aprilie, ora 10, pentrumunicipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și vreme rece.

