Galerie foto ANM a emis noi avertizări de ploi torenţiale şi vijelii. Cod galben de furtuni în 8 județe până la noapte
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o nouă atenționare cod galben de ploi torenţiale şi vijelii, valabil în 8 judeţe în următoarele ore. De asemenea, o informare de vreme severă în toată ţara este în vigoare până la noapte.
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare meteorologică de averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoţite de descărcări electrice, valabilă până vineri la ora 22.00, în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei.
Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 25...30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp. Avertizarea este valabilă vineri, între orele 10 – 22 în județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, dar și regiuni din județele Argeș, Brașov și Covasna.
Ploi în toată ţara, până la noapte
ANM precizează că până la ora 2.00, în noaptea de vineri spre sâmbătă, vor fi perioade cu ploi care vor avea şi caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a ţării, precum şi în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice.
Cantităţile de apă vor fi de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.
