Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o nouă atenționare cod galben de ploi torenţiale şi vijelii, valabil în 8 judeţe în următoarele ore. De asemenea, o informare de vreme severă în toată ţara este în vigoare până la noapte.

Furtuni şi vijelii peste România, în următoarele ore - Shutterstock / imagine ilustrativă

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare meteorologică de averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoţite de descărcări electrice, valabilă până vineri la ora 22.00, în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei.

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 25...30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp. Avertizarea este valabilă vineri, între orele 10 – 22 în județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, dar și regiuni din județele Argeș, Brașov și Covasna.