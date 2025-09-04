Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade Celsius.

Valul de căldură se va menține și în zilele următoare, cu precădere în sudul și vestul țării.

Temperaturile scad la 33°C, vineri, în Bucureşti

Capitala va traversa o zi de cod galben joi, cu maxime de 35°C, dar vineri se va tempera la 33 de grade și va ieși din alertă. Joi, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade.

Vineri, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade Celsius.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰