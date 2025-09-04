Galerie foto Aproape toată ţara, inclusiv Capitala, sub cod galben de caniculă. Val de căldură extremă joi şi vineri
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis pentru joi o atenţionare cod galben de caniculă pentru 31 de judeţe şi Bucureşti. Astfel, în Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Munteniei şi a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei, sudul şi vestul Olteniei şi sud-vestul Dobrogei, temperaturile vor ajunge la 30-34 de grade Celsius, iar în Capitală la 34-35 de grade Celsius. Vineri, canicula se va intensifica în Banat şi Crişana unde va fi caniculă şi se va menţine în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nord-vestul Moldovei.
Joi, între orele 12 – 21, în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius.
Val de căldură cu temperaturi de până la 36°C joi și vineri
Vineri, în același interval orar, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade Celsius.
Valul de căldură se va menține și în zilele următoare, cu precădere în sudul și vestul țării.
Temperaturile scad la 33°C, vineri, în Bucureşti
Capitala va traversa o zi de cod galben joi, cu maxime de 35°C, dar vineri se va tempera la 33 de grade și va ieși din alertă. Joi, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade.
Vineri, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade Celsius.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰