Aproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii

Administraţia Națională de Meteorologie a emis mai multe alerte meteo de cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii, valabile în orele următoare, pentru aproape întreaga ţară.

Astfel, de la ora 14.00 la ora 21.00, este în vigoare o avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată și averse importante cantitativ, valabilă în județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna și la munte.

În aceste zone vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 - 4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

De asemenea, de la ora 12.00 până la ora 19.00, este în vigoare o avertizare Cod portocaliu de vijelii puternice în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. În aceste zone vor fi perioade cu vijelii puternice cu viteze în general

Articolul continuă după reclamă

de 80...90 km/h.

Sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii

Tot vineri, între 12.00 și 21.00, este în vigoare o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică. În nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

De asemenea, un alt Cod galben este valabil de vineri de la ora 21.00 până sâmbătă la ora 3.00. Conform acestuia, în cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

O altă avertizare Cod galben, în vigoare vineri între orele 12.00 și 21.00, vizează sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei, sud-vestul Dobrogei. Conform acesteia, în aceste zone va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰