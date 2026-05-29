Vremea de mâine 30 mai. Ploi și rafale de vânt de până la 80 km/h în anumite regiuni

Vremea se va încălzi în majoritatea regiunilor țării sâmbătă, 30 mai. Meteorologii anunță temperaturi de până la 29 de grade, însă instabilitatea atmosferică nu va lipsi, mai ales în nordul și centrul țării, unde sunt așteptate averse. Vântul va avea intensificări în mai multe zone, iar la munte rafalele vor depăși local 80 km/h.

de Larisa Andreescu

la 29.05.2026 , 13:38
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cerul va avea înnorări temporare, iar din a doua parte a zilei vor fi averse în nordul și centrul țării, local în est și pe arii restrânse în restul teritoriului.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări locale pe parcursul zilei, cu viteze la rafală de 45-55 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 29 de grade Celsius, iar cele minime între 8 și 17 grade.

Vremea mâine în București

În Capitală, vremea se va încălzi, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27 de grade.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă în timpul nopții vor apărea înnorări și vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în orele după-amiezii.

Temperatura minimă va fi de 13-14 grade, iar în zona preorășenească poate coborî până la 11 grade.

Vremea mâine pe litoral

Valorile termice se vor situa în continuare ușor sub cele specifice la sfârșitul lunii mai. Cerul va fi temporar noros și mai ales după-amiaza, trecător, vor fi ploi de scurtă durată.

Vântul va avea intensificări ziua cu rafale în general de 40...50 km/h, apoi va slăbi în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 22 de grade, iar cele minime vor fi de 14...15 grade. Temperatura apei mării va avea valori de 18...20 grade.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

