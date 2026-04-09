La munte a nins în mijlocul primăverii! Cu doar trei zile înainte de Paște, la altitudini mari, stratul de zăpadă ajunge la aproape doi metri. "Zăpada mieilor" a adus și un val de frig, în unele locuri s-a înregistrat cea mai rece dimineață din aprilie. Vestea bună? Frigul nu mai ține mult, iar iepurașul vine de Paşte cu vreme frumoasă, chiar și cu 20 de grade în termometre.

"Zăpada mieilor" a adus cea mai rece dimineață din aprilie, cu minime de până la -12 grade celsius la munte. Joia mare, 9 aprilie. Și în Bucovina a revenit iarna e un strat generos de omăt. Probabil e ultimul episod de iarnă din primăvara asta. La Cârlibaba, a fost nevoie chiar de intervenția utilajelor de deszăpezire.

La Bâlcea Lac, stratul de zăpadă a depășit 170 de centimetri. Iarna a revenit și in masivul Postăvaru. În munții Făgăraș, stratul de zăpadă măsoară 15 centimetri. "Recomandăm turiștilor să fie echipați corespunzător sezonului de iarnă, să se informeze în prealabil despre starea traseelor și să țină cont de avertizările salvamont. Traseele alpine și zonele expuse avalanșelor ar trebui evitate", a declarat Cornel Voicu, Salvamont Argeș.

În Pasul Tihuța, pentru câteva zeci de minute traficul a fost blocat din cauza zăpezii. În Hunedoara, zăpada a căzut peste copacii înfloriţi. Trei sferturi din țară se află încă sub cod galben de vânt. Vremea rămâne rece până sâmbătă, cu ploi, lapoviță și chiar ninsori. Veștile bune vin însă de sarbători: în prima zi de Paşte vor fi 15 grade, iar in a doua zi de Paşte 20 de grade.

