Judeţele vizate de sunt Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Brăila, Tulcea şi Constanţa, integral, şi Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Ialomiţa şi Călăraşi, parţial.

Vremea se răcește în București

Meteorologii anunță o scădere temporară a temperaturilor în municipiul București, miercuri, urmată joi de o ușoară creștere și o atmosferă relativ liniștită.

Miercuri, valorile termice se vor situa sub cele normale pentru această perioadă, cerul va fi temporar noros și vor fi averse locale, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va încadra în jurul valorii de 21 de grade Celsius. Joi, precipitațiile vor lipsi, iar valorile diurne vor crește față de ziua precedentă, situându-se în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va atinge 24–25 de grade Celsius.

