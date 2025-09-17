Galerie foto Cod galben de vânt puternic în 13 județe, până joi seară. Prognoză specială pentru București
Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de vreme severă. Miercuri, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, vântul va atinge, la rafală, viteze de 50-70 de kilometri pe oră, iar joi se vor afla sub cod galben de vânt puternic 13 judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei. În Bucureşti, vremea se răceşte miercuri, iar temporar va ploua.
Miercuri, în județele Mehedinți și Dolj, vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h. Local, intensificări ale vântului vor fi prezente și în restul teritoriului, cu viteze de 40–45 km/h, iar la munte se vor depăși 70–80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua precedentă.
Joi, între orele 10 și 21, în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va atinge viteze de 50–70 km/h, conform prognozei ANM. Meteorologii recomandă prudență și adaptarea activităților în aer liber, mai ales în zonele afectate de rafale puternice.
Judeţele vizate de sunt Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Brăila, Tulcea şi Constanţa, integral, şi Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Ialomiţa şi Călăraşi, parţial.
Vremea se răcește în București
Meteorologii anunță o scădere temporară a temperaturilor în municipiul București, miercuri, urmată joi de o ușoară creștere și o atmosferă relativ liniștită.
Miercuri, valorile termice se vor situa sub cele normale pentru această perioadă, cerul va fi temporar noros și vor fi averse locale, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va încadra în jurul valorii de 21 de grade Celsius. Joi, precipitațiile vor lipsi, iar valorile diurne vor crește față de ziua precedentă, situându-se în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va atinge 24–25 de grade Celsius.
