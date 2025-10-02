Meteorologii au emis avertizări deosebit de grave pentru mai multe zone ale țării, în contextul unei perioade cu vreme extrem de rece, ploi torențiale și intensificări puternice ale vântului. Cele mai critice fenomene vizează județele Dolj și Olt, unde este în vigoare un Cod Roșu. Va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apã de 100 - 110 l/mp.

Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt

Meteorologii au emis avertizări deosebit de grave pentru mai multe zone ale țării, în contextul unui val de vreme extrem de rece, ploi abundente și intensificări puternice ale vântului. Cele mai critice fenomene vizează județele Dolj și Olt, unde este în vigoare Cod Roșu de ploi abundente, valabil de joi, 2 octombrie, ora 18:00, până miercuri, 3 octombrie, ora 21:00.

În doar câteva ore, cantitățile de apă vor ajunge la 100–110 l/mp, echivalentul a două luni de precipitații, ceea ce poate provoca inundații, torenți și blocaje în trafic. Autoritățile recomandă locuitorilor să evite zonele inundabile și să respecte indicațiile serviciilor de urgență.

Cod portocaliu de vânt în Capitală

În Capitală și județul Ilfov a fost emis Cod Portocaliu de vânt puternic, valabil de joi, 2 octombrie, ora 20:00, până vineri, 3 octombrie, ora 10:00, cu rafale de 70–85 km/h. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov recomandă evitarea adăpostirii lângă copaci, stâlpi sau panouri publicitare, oprirea activităților în teren deschis sau la înălțime și închiderea ferestrelor locuințelor. De asemenea, cetățenii nu trebuie să atingă conductoarele electrice căzute la pământ.

În alte regiuni ale țării, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi maxime între 7 și 15 grade, iar la munte vor fi ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m, cu depunere de zăpadă. Ploile vor afecta treptat întreaga țară, cu cantități importante în sud și sud-vest, iar vântul va avea intensificări de până la 70 km/h în sud, est și la munte.

Ninsori abundente la munte

Zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov este vizată de o avertizare Cod portocaliu de ninsori, care a intrat în vigoare joi dimineața la ora 10:00.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până vineri la ora 23:00, în aceste regiuni va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70...80 km/h), și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...50 cm.

De asemenea, a fost emisă și o atenționare Cod galben de ninsori, care vizează, tot până vineri seara, estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va ninge temporar viscolit (rafale de 50...70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm).

