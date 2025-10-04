Un ciclon a lovit România cu o forţă extremă. Au fost ploi şi furtuni de cod roşu în sudul ţării, dar şi ninsori puternice şi viscol la munte. În Bucuresti, a plouat ore în şir, iar vântul a suflat cu peste 80 de kilometri pe oră. Zeci de maşini au fost distruse de copacii doborâţi de vânt. O femeie a ajuns la spital după ce un copac a căzut peste maşina în care se afla. Iar la lăsarea întunericului, ploile torenţiale au inundat zeci de zone.

Vijelia de cod portocaliu a pus la pământ copac după copac ieri în Capitală, iar ploaia torenţială a transformat aseară mai multe zone în lacuri. Maşinile au înaintat cu greu, oamenii au făcut slalom, iar mijloacele de transport în comun au rămas blocate în pasajul Mihai Bravu.

Ploaia torenţială a inundat mai multe străzi din Capitală

Un tramvai a rămas blocat în mijlocul intersecţiei, din cauza nivelului ridicat al apei. Iar acolo unde acestea au putut înainta, oamenii au fost nevoiţi să se ude până la brâu ca să poată urca în ele.

În cartierul Siseşti, puhoaiele au înghiţit trotuarele şi străzile, iar oamenii au fost nevoiţi să înainteze prin apa care le ajungea chiar şi până la genunchi în unele zone.

Probleme au fost şi în Popeşti Leordeni. Strada Drumul Fermei a fost blocată, după ce maşinile nu au mai putut circula din cauza cantităţilor mari de apă acumulate.

Furtuna violentă care a lovit Capitala a provocat pagube importante: pompierii ISU București-Ilfov au raportat peste 300 de intervenții, 163 de autoturisme au fost avariate, iar o persoană a fost rănită ușor. Pompierii ISU București-Ilfov au fost solicitați la nu mai puțin de 309 intervenții în Capitală, cele mai multe pentru copaci doborâți de vânt (218 cazuri). Alte 59 de intervenții au vizat elemente de construcție desprinse, 17 cabluri electrice afectate și 15 acumulări de apă. În urma incidentelor, o persoană a fost rănită ușor și a primit îngrijiri medicale, iar 163 de autoturisme au fost avariate.

Vremea extremă a făcut şi victime

Un şofer a scăpat ca prin minune după ce un arbore uriaş a căzut peste maşina aflată în mers, pe un bulevrad extrem de circulat din capitală. Pe Splaiul Unirii altii doi oameni au trăit spaima vieţii lor.

Copacul care s-a prăbuşit avea o înălţime de aproxiamtiv 10 metri şi a căzut perpendicular pe şosea. Norocul celor doi a fost că şoferul a apucat să frâneze la timp, iar trunchiul a lovit doar partea din faţă a autoturismului.

"Mergeam pe stradă şi a căzut copacul în faţa mea. Eram într-o cursă şi pasagera a plecat la spital pentru că s-a lovit la nas. E dezastruos! Mergi pe stradă şi cad pomii pe tine", povesteşte şoferul.

Zeci de şoferi si au găsit maşinile distruse in parcare. Un arbore uriaş s-a prăbuşit în curtea unei şcoli când mai mulţi elevi erau afară. Din fericire,nu au fost răniţi. În Bucureşti, a plouat si a bătut vântul ore în şir, iar temperaturile resimţite au fost ieri dimineaţă de 0 grade Celsius. Oamenii s-au ţinut cu greu pe picioare în faţa rafalelor de peste 80 de kilometri la oră, iar umbrelele s au dovedit inutile din cauza vântului.

"E groaznic, mi-au îngheţat toate degetele de la picioare, nu mai suport şi sunt echipată. Mă aşteptam să fie rea, dar nu mă aşteptam să fie aşa vântul", spune un localnic.

"Sunt din Namibia. Îmi e dor de soare. În ţara mea asta ar fi prea mult, dar aici am trei straturi de haine", spune o turistă.

"Mie sincer imi era frică să nu îmi cadă un copac în cap".

"Iarnă 100%, am scos şi geaca de iarnă. Credeam că o să cadă copaci în faţa şcolii, aşa de rău era", spun oamenii.

Jumătate de ţară, sub coduri de ninsori, vânt puternic sau ploi torenţiale

În judeţul Sibiu, un şofer de 29 de ani a fost grav rănit şi transportat la spital după ce un copac s-a prăbuşit pe autoturismul aflat în mers. Drumul a fost ulterior închis.

Pe cel mai aglomerat drum din partea de vest a țării, DN6, un șofer a derapat şi s-a lovit frontal cu un autoturism care circula regulamentar. Trei oameni au ajuns la spital. Iar pe DN58, un tânăr a pierdut controlul volanului și a provocat un accident în urma căruia alte trei persoane au fost grav rănite, iar el a rămas încarcerat.

La ieșirea din Reșița spre Muntele Semenic, dar și în oraș, din cauza vitezei excesive și a carosabilului ud, două autoturisme au fost implicate în alte accidente: unul a derapat, s-a izbit de zidurile unor imobile şi a rănit o persoană, iar celălalt s-a înfipt într-un gard.

14 localităţi din judeţul Constanţa s-au aflat sub cod portocaliu de vreme rea. Oamenii au primit mesaje RO-Alert prin care au fost sfătuiţi să se adăpostească. Iar din cauza acumulărilor mari de apă, mai multe străzi au fost înghiţite de şuvoaie şi câteva autoturisme au rămas blocate.

Un drum din Mehedinţi a fost blocat de aluviunile aduse pe carosabil, iar rafalele puternice de vânt au doborât remorca unui camion în judeţul Buzău. Ceilalţi participanţi la trafic s-au folosit de o funie pentru a o repune pe roţi.

În Suceava însă a nins ca-n poveşti. Fulgii de nea le-au dat mari bătăi de cap autorităţilor. Utilajele au lucrat la foc continuu pentru a curăţa carosabilul. Şi în Bistriţa-Năsăud, angajaţii de la drumuri au împrăştiat material antiderapant.

Iarna timpurie din octombrie a luat prin surprindere şi doi muncitori care au rămas blocaţi cu maşina în Munţii Parâng din judeţul Hunedoara. Salvatorii montani i-au preluat, iar pe drumul de întoarcere, au întâlnit un grup de trei turişti, a cărui autoturism nu se mai clintea din zăpadă. Cu toţii au fost salvaţi.

În cealaltă parte a ţării, la Timişoara în mai multe cămine studenţeşti a plouat ca afară. Studenţii au fost mutaţi în alte camere. Reprezentanţii Universităţii spun că reparaţiile acoperişului s-au blocat până de curând pentru că sunt finanţate prin PNRR.

Inundaţii în Olt şi Dolj

Situaţia a fost îngrijorătoare şi în Olt şi Dolj. Judeţele s-au aflat sub cod roşu de ploi şi inundaţii. Autorităţile au intrat în alertă şi au pregătit sute de saci de nisip. Furtunile au venit şi cu temperaturi cu 15 grade mai mici decât ar fi normal. În Slatina, două familii s-au trezit cu puhoaiele în casă, iar singura salvare a venit de la pompieri.

Joi a fost cea mai rece zi de 2 octombrie din istorie, s-au inregistat recorduri termice la 29 de staţii meteo.

Vremea se va ameliora mâine apoi, un nou val de ploi va traversa ţara. De la mijlocul săptămânii viitoare, vremea se va mai încălzi, iar temperaturile vor trece chiar şi de 20 de grade în anumite zone, inclusiv la Bucureşti.

