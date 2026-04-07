Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni ANM a publicat estimările meteorologice pentru intervalul 6 aprilie-4 mai 2026.

Prima parte a perioadei vine cu temperaturi sub cele normale pentru sezon, în timp ce ultima săptămână aduce o încălzire ușoară pe întreg teritoriul României. Temperaturile vor avea o evoluţie gradată, de la răcoare accentuată spre valori mai apropiate de normalul primăverii.

Vremea 6-13 aprilie: cel mai rece interval

Prima săptămână vine cu abateri termice negative pe tot teritoriul țării. Zonele montane și nord-estul vor resimți cel mai puternic răcoarea. Precipitațiile vor fi deficitare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normalul perioadei.

Vremea 13-20 aprilie: sudul, în continuare sub temperaturi normale

Temperaturile rămân ușor mai scăzute față de cele normale în regiunile sudice și la munte. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general normale pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi excedentare în sud și sud-est. În rest, regimul pluviometric se menține în jurul valorilor normale.

Vremea 20-27 aprilie: se încălzește în zonele intracarpatice

A treia săptămână aduce o ușoară îmbunătățire termică. Regiunile intracarpatice vor înregistra temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei. Restul țării va ]nregistra valori termice normale. Precipitațiile se vor situa în jurul normalului în majoritatea regiunilor.

Vremea 27 aprilie-4 mai: mai cald în toată țara

Ultima săptămână din interval aduce o schimbare clară față de debutul lunii aprilie. Temperaturile medii vor depăși ușor valorile normale pe întreg teritoriul României. Regiunile intracarpatice vor resimți cel mai pronunțat această tendință de încălzire.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor deficitară în regiunile nordice, nord-estice și centrale, iar în rest vor în general apropiate de cele normale.

