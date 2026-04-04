Vremea de mâine aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru începutul lunii aprilie, cu soare în majoritatea regiunilor și doar înnorări trecătoare după-amiaza, izolat însoțite de ploi slabe. Atmosfera va rămâne în general plăcută, iar valorile maxime vor urca până la 21 de grade.

Vremea de mâine 5 aprilie. Cer însorit în majoritatea ţării, ploi slabe în nord-vest. Maxime de 21 grade

La noapte, cerul va fi variabil, iar cu totul izolat, în regiunile sudice și la munte, se vor semnala ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona înaltă a Carpaților Meridionali. Temperaturile minime vor coborî până la -3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor ajunge la 9 grade pe litoral. Pe alocuri, se va forma ceață, iar izolat va apărea bruma.

Vremea de mâine 5 aprilie în ţară

Vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi diurne ușor peste valorile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza, spre finalul intervalului, înnorările se vor accentua în nord-vest, unde, pe arii restrânse, vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate în Moldova și în nordul Dobrogei. Maximele se vor încadra între 15 și 21 de grade, iar minimele între -2 grade în estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de brumă, și 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma ceață.

Vremea de mâine 5 aprilie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 20–21 de grade, în timp ce minima va coborî la 7–8 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

În Cluj-Napoca, ziua de duminică aduce o vreme plăcută și caldă, cu maxime de aproximativ 18 grade și minime de 5 grade. Vântul va sufla slab, iar precipitațiile nu sunt așteptate.

Vremea de mâine 5 aprilie la munte

La munte, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi ușor peste cele normale pentru începutul lunii aprilie. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza vor apărea înnorări temporare, iar izolat sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe creste.

