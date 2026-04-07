Reducerea accizei, anulată de scumpiri: șoferii nu simt ieftinirea la pompă

Motorina s-a ieftinit cu 36 de bani marţi, la miezul nopţii - în urma intrării în vigoare a Ordonanţei de diminuare a accizei cu 30 de bani/l - în staţiile liderului pieţei OMV Petrom. Şi SOCAR a efectuat o mişcare identică, preţul desel-ului coborând de la 10,39 lei/l la 10,13 lei/l, relevă datele analizate de Profit.ro, citate de News.ro.

Concurenţii de la Rompetrol, în schimb, au ieftinit diesel-ul numai cu 23 de bani/l. Preţul combustibilului diesel standard a coborât de la 10,29 lei/l la 9,93 lei/l în staţiile Petrom şi de la 10,38 lei/l la 10,02 lei/l în cele OMV, în timp ce preţul benzinei a rămas neschimbat.

Rompetrol reduce prețul motorinei, în timp ce concurenții fac ajustări mai mici

Rompetrol, în schimb, a micşorat preţul motorinei cu 23 de bani (o ieftinire cu 36 de bani ca urmare a reducerii accizei, dublată de o scumpire cu 13 bani ca urmare a cotaţiilor internaţionale, probabil) şi a majorat preţul benzinei cu 9 bani, acesta ajungând la 9,2 lei/l.

Ordonanţa este valabilă de marţi, patronatele cerând un răgaz de 3 zile pentru aplicare. Numai că între timp preţurile în benzinării au crescut.

Dacă reducerea TVA ar fi fost aplicată la preţurile de joi, motorina ar fi costat 9,63 lei în staţiile Petrom şi 9,72 în cele OMV, cu 30 de bani mai puţin ca în prezent, noteaza Profit.ro, care conchide că scumpirile efectuate de joi până marţi au anulat practic micşorarea fiscală efectuată în această noapte.

Ordonanța valabilă de marţi și efectele asupra prețurilor la carburanți

Ordonanţa care reduce cu 30 de bani pe litru acciza la motorină şi instituie contribuţia de solidaritate pentru anumiţi operatori economici intră în vigoare marţi, 7 aprilie. Preţurile pot fi majorate cel mult o dată pe zi, până la ora 12.00.

Conform Ordonanţei de Urgenţă privind reducerea temporară a nivelului accizei aplicabil motorinei şi instituirea contribuţiei de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea ţiţeiului şi a produselor energetice obţinute din prelucrarea ţiţeiului extras de pe teritoriul României, acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă va fi redusă temporar cu 30 de bani pe litru, respectiv de la 2804,29 lei/1000 litri la 2504,29 lei/1000 litri.

De asemenea, se instituie contribuţia de solidaritate pentru următorii operatori economici:

Operatori economici titulari de acorduri petroliere care extrag ţiţei din zăcăminte situate pe teritoriul României şi obţin venituri din comercializarea neprelucrată a acestuia;

Operatori economici titulari de acorduri petroliere care extrag ţiţei din zăcăminte situate pe teritoriul României şi care, direct sau prin persoanele afiliate acestora, prelucrează ţiţei şi obţin venituri din comercializarea produselor energetice;

Contribuţia de solidaritate se aplică doar pentru lunile în care preţul petrolului Brent depăşeşte 70 USD/baril, calculat ca medie aritmetică a cotaţiilor zilnice de închidere în luna de referinţă. Nivelul contribuţiei variază între 1,5% (Brent peste 70 USD/baril) şi 9,9%, asigurând proporţionalitatea sarcinii fiscale cu nivelul câştigului excepţional.

”Contribuţia de solidaritate reprezintă venituri la bugetul de stat şi se evidenţiază distinct”, a transmis Guvernul.

Instituţia a precizat că, pe perioada declarată de criză pe piaţa petrolului şi carburanţilor, operatorii economici care comercializează benzină şi motorină cu amănuntul către consumatorii finali pot majora preţurile de vânzare cel mult o singură dată într-o zi calendaristică, până la ora 12.00.

Preţurile de vânzare pot fi reduse oricând, de câte ori este necesar.

"Aplicarea reducerii temporare a accizei la motorină cu 0,3 lei/litru va avea un impact bugetar estimat la 0,61 miliarde lei. Introducerea contribuţiei de solidaritate va genera un impact bugetar estimat între 0,07 şi 0,65 miliarde lei, în funcţie de cota de taxare aplicată şi preţul mediu lunar al ţiţeiului Brent", precizează Guvernul.

Măsurile stabilite prin acest act normativ se adaugă celor cuprinse în Ordonanţa nr.19/2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină, şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză.

În prezent, România nu se confruntă cu dificultăţi de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziţionează combustibili la preţuri aliniate pieţei internaţionale, a reieşit oficial în urma întâlnirii de luni a preşedintelui Nicuşor Dan cu premierul Ilie Bolojan, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, şi reprezentanţii companiilor din industria petrolieră OMV Petrom şi Rompetrol

