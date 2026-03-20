Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 23 martie - 20 aprilie. Potrivit specialiștilor, temperaturile medii vor fi, în luna aprilie, cele specifice acestei perioade. În unele regiuni ale țării va ploua mai mult.

Cum va fi vremea în luna aprilie. Prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni - Shutterstock

Prognoza meteo 23 - 30 martie 2026

Potrivit ANM, în săptămâna 23-30 martie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice și estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Articolul continuă după reclamă

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în extremitatea de sud a țării, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Prognoza meteo 30 martie - 6 aprilie 2026

În săptămâna 30 martie-6 aprilie, temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în cele vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi excedentare, mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Prognoza meteo 6 - 13 aprilie 2026

În săptămâna 6-13 aprilie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo 13 - 20 aprilie 2026

În săptămâna 13-20 aprilie. mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, a precizat ANM.

Larisa Andreescu Like Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect pentru cititori. ➜

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰