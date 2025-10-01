După un început de toamnă cu temperaturi de vară, a venit frigul. La asta se adaugă ninsorile şi îngheţul, ploile şi vântul pe alocuri. Cum arată luna octombrie din punct de vedere meteorologic și ce ne așteaptă în următoarele 30 de zile.

În următoarele 48 de ore, sunt așteptate mai multe coduri, și galbene, și portocalii. Sunt coduri de vreme rea, de adevăratelea.

Avem coduri portocalii. Pe partea înaltă, vorbim de ninsori consistente, strat de zăpadă 30-40 de centimetri. Ninsoare viscolită, care înseamnă că pe alocuri stratul va fi clar mai mare. De asemenea, ploi foarte puternice în Banat și, în vestul Munteniei, cantități mari de apă. Pe de altă parte, în toate zonele colorate, și cu galben, și cu portocaliu, avem și vânt extrem de tare.

De exemplu, în București, noi așteptăm mâine și poimene rafale de 70-80 de kilometri pe oră. Se întâmplă pentru că avem un ciclon în Marea Mediterană, știm că de regulă, sigur, el aduce ploi și precipitații, să zicem ploi de data aceasta. Dar, din păcate, fix în zona țării noastre, se intersectează cu aerul foarte rece coborât din zona nordică a continentului și atunci tot aerul acela rece coboară peste țara noastră și toate fenomenele pe care vi le-am spus sunt din această intersecție a celor două mase de aer.

Articolul continuă după reclamă

Dar, continuând, vorbeam de aceste coduri, care sunt în vigoare de mâine dimineață de la ora 10, până poimâine dimineață la ora 10. Atenție că, de ce scot în evidență vântul și aceste ploi? Pentru că, în continuare, copacii sunt înfrunziți, vor deveni foarte grei, solul se va uda destul de mult de la cantitățile mari de apă, iar vântul acesta puternic ar putea duce la ruperea crengilor și la dobărârea arborilor. Deci, mare, mare grijă.

Codul iese în vigoare la ora 10 pe data de 3. Dar, nu se opresc aici fenomenele, pentru că, vineri, aria precipitațiilor se va extinde, deci, vineri, va ploua și va bate vântul și va ninge la munte până seara. Însă, sunt convinsă că meteorologii, după codul pe care l-am văzut puțin mai devreme, vor emite mâine, pentru ziua de vineri, un alt cod pentru că aceste fenomene sunt în dinamică.

Cum se anunță vremea pentru restul lunii octombrie

După acest episod, se încălzește treptat aerul, chiar de duminică, practic, sâmbătă vom mai avea, de exemplu în București, dacă mâine și poimâine vom avea 10-12 grade, cât am avut în nopțiile trecute, va crește temperatura, iar săptămâna viitoare se va încălzi vremea spre 20 de grade. Iar, per total, luna octombrie, în general, este o lună plăcută și liniștită, este cea mai săracă lună în precipitații din tot sezonul de toamnă. După cum este tendința actuală, că după aceste ploi din această săptămână,săptămâna viitoare este posibil să mai apară ploi, dar nu de acest calibru, când în două zile va ploua pentru două săptămâni, practic, de octombrie, apoi să fie ploi destul de puține, per total, și temperaturile am văzut că sunt normale, în tendințele actuale.

Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dacă săptămâna viitoare, cum e normal, vom mai avea până la 22 de grade, la finalul lunii ar trebui să nu mai treacă de 15 grade, iar minimele să fie totuși pozitive în toată țara.

Pentru agricultură sunt binevenite aceste ploi, pentru că cei mai mulți nu au început campania agricolă de toamnă și trebuie să facă însămânțările pentru păioase. Dar vor trebui să aștepte, să se retragă cumva apa aceasta multă, care vine timp de câteva zile și abia apoi ar trebui să se apuce relativ repede, pentru că, în acest moment, până la ploile acestea, este secetă în toată țara, extremă în jumătatea de sud a țării.

Simona Căpşună Like

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰