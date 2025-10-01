Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă meteo de cod portocaliu și galben valabil pentru mai multe județe în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.
Potrivit ANM, în interval de valabilitate 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20, vremea va fi deosebit de rece, vor fi ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m.
În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei. Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60...70 km/h.
Cod galben și portocaliu de ploi abundente
Totodată, ANM a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu. Codul galben intră în vigoare de pe 2 octombrie, ora 10 și până pe 3 octombrie, ora 10. Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ
În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.
Codul portocaliu intră în vigoare de pe 2 octombrie, ora 10 și până pe 3 octombrie, ora 10. Fenomene vizate: ploi importante cantitativ. Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj. În județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 50...70 l/mp.
Cod galben și portocaliu de vânt
Un alt cod galben, valabil de pe 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, vizează intensificări ale vântului. Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h.
Codul portocaliu intră în vigoare de pe 2 octombrie, ora 20 și până pe 3 octombrie, ora 10. Fenomene vizate: intensificări puternice ale vântului. Zone afectate: Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța.
În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...85 km/h.
Cod galben și portocaliu de viscol
Un alt cod galben, valabil 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10 afectează Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, fenomenele vizate fiind ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se și se va depune strat de zăpadă (10...20 cm).
Un cod portocaliu, valabil 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10. Fenomene vizate: ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m. Zone afectate: zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu. În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1600 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...40 cm.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰