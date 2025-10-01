Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol

Harta coduri

Cod galben și portocaliu de ploi abundente

Totodată, ANM a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu. Codul galben intră în vigoare de pe 2 octombrie, ora 10 și până pe 3 octombrie, ora 10. Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ

În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.

Codul portocaliu intră în vigoare de pe 2 octombrie, ora 10 și până pe 3 octombrie, ora 10. Fenomene vizate: ploi importante cantitativ. Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj. În județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 50...70 l/mp.

Cod galben și portocaliu de vânt

Un alt cod galben, valabil de pe 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, vizează intensificări ale vântului. Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h.

Codul portocaliu intră în vigoare de pe 2 octombrie, ora 20 și până pe 3 octombrie, ora 10. Fenomene vizate: intensificări puternice ale vântului. Zone afectate: Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța.

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...85 km/h.

Cod galben și portocaliu de viscol

Un alt cod galben, valabil 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10 afectează Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, fenomenele vizate fiind ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se și se va depune strat de zăpadă (10...20 cm).

Un cod portocaliu, valabil 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10. Fenomene vizate: ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m. Zone afectate: zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu. În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1600 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...40 cm.

