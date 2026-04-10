Cum va fi vremea în minivacanţa de 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

În următoarele săptămâni, temperaturile vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu valori uşor mai ridicate în vestul și centrul țării, în preajma minivacanței de 1 Mai, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

de Redactia Observator

la 10.04.2026 , 12:03
Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Vremea 13 - 20 aprilie: mai cald în centru și vest, ploi puține în nord-vest

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi reduse în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării se vor situa, în general, în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

Vremea 20 - 27 aprilie: temperaturi ușor peste normal în vest

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea 27 aprilie - 4 mai: vreme apropiată de normal, ușor mai cald în centrul țării

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Vremea 4 - 11 mai: temperaturi ușor peste normal în nord-vest, ploi în limite obișnuite

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în extremitatea de nord-vest a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

