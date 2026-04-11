Avem sărbători cu zăpadă la munte. La Sinaia ninge încontinuu, iar la cota 2000 este plin de schiori pe pârtii. Şi temperaturile au scăzut mult pentru această perioadă, s-au înregistrat inclusiv temperaturi cu minus. Veştile sunt însă bune, de mâine vremea se încălzeşte în toată.

Cel mai frig a fost în această dimineaţă la Miercurea Ciuc, unde, la primele ore, termometrele au coborât mult sub pragul de îngheţ.

"Minima termică înregistrată în această dimineaţă aici la Miercurea Ciuc este de minus 9,4 grade. Temperatură cam scăzută pentru periaoda aceasta", a afirmat Istvan Nagy, tehnician meteorolog.

Frigul din această perioadă ar putea afecta copacii care abia au înmugurit. Şi la piaţă, vânzătorii şi-au protejat marfa de frig.

Extrem de frig a fost în această dimineaţă şi la Topliţa şi Poiana Stampei, minus 7 grade Celsius. Minus 6 la Joseni, Bucin şi Târgu Lăpuş şi minus 5 la Satu Mare, Supuru de Jos şi Întorsura Buzăului.

În Sinaia pare mai degrabă că se apropie Crăciunul. La Cota 2000 ninge încontinuu din această dimineaţă. Schiorii se bucură de condiţii excelente pe pârtie.

Vremea va mai rămâne rece doar astăzi. De mâine se va încălzi în toată ţara, iar meteorologii au anunţat maxime de până la 15 grade celsius în prima zi de Paşte. Luni ne-am putea aştepta chiar la 20 de grade celsius in termometre.

